Brisbane organizará los Juegos Olímpicos de 2032

La ciudad australiana Brisbane organizará los Juegos Olímpicos del año 2032, tras aprobar este miércoles su candidatura la Sesión del Comité Olímpico Internacional (COI) reunida en Tokio.

La asamblea del organismo respaldó así una propuesta de su Comisión Ejecutiva para conceder la sede a Brisbane.

“BRISBANE 2032 ELECTED AS HOST OF THE GAMES OF THE XXXV OLYMPIAD!



CONGRATULATIONS! pic.twitter.com/h66C9pHxcG“