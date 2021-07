Pocas horas después de finalizar el amistoso entre Estados Unidos y España, saltó una noticia que preocupa a ambas selecciones. Zach Lavine, escolta estadounidense que jugó 22 minutos en la victoria del equipo de Popovich, ha sido puesto en cuarentena por el protocolo anti-COVID. Con este, ya son los tres los casos de entrada por protocolo anti-COVID en la selección norteamericana. El primero, Bradley Beal, ya ha sido descartado para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Jerami Grant fue liberado en pocos días y ya pudo jugar contra España.

“Zach LaVine has been placed under USA Basketball’s health & safety protocols & will not travel with the team to Tokyo today.



We hope that Zach will be able to join the team in Tokyo later this week.“