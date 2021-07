El futbolista neerlandés inició su andadura en la élite profesional en la Eredivisie, donde debutó con el Groningen en el año 2011. Tan solo dos temporadas después, en 2013, el Celtic de Glasgow decidió firmar al zaguero para reforzar su línea defensiva. De hecho, en los dos años que jugó, fue incluido entre los once mejores futbolistas de la liga profesional escocesa.

En 2015, el Southampton se hizo con los servicios del central neerlandés al desembolsar una cantidad de 15 millones de euros. En el conjunto británico, Van Dijk terminaría de proyectar su talento demostrando su carácter y su liderazgo en la escena del fútbol europeo. Después de una gran temporada, donde además recibió el premio a mejor jugador de su club, el Liverpool decidió fichar al jugador en diciembre de 2017 por la simbólica cifra de 85 millones de euros. Actualmente es el defensor más costoso de la historia.

“Liverpool Football Club can confirm they have reached an agreement with Southampton for the transfer of Virgil van Dijk.



