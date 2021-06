La serbia Sonja Vasic ha conseguido ganar con su país el Eurobasket 2021, siendo elegida como MVP del torneo. La alero consigue así un gran título antes de que se retire tras las JJOO de Tokyo. Vasic fue también una de las integrantes del mejor quinteto del campeonato que completaron las belgas Julie Allemand y Emma Meesseman, la francesa Endene Miyem y la bosnia Jonquel Jones

La decisión de su retirada fue tomada en marzo de este mismo año cuando dijo que quería dar prioridad a otros asuntos: "Me quiero retirar para dar prioridad en mi vida personal y hacer cambios. También estoy bastante contenta con todo lo que he hecho en toda mi carrera. Los juegos Olímpicos es algo que cerrará el círculo. Hace tres temporadas que la rodilla no aguanta lo que me gustaría. Entonces, veo que es la hora. No viene de golpe. Habrá mucha gente que le sorprenderá, pero ahora era el momento”.

Serbia consigue su segundo trofeo de Eurobasket tras su victoria a Francia, al igual que en la edición de 2015. La victoria fue de 63-54 y Vasic promedió 15.5 puntos, 7.2 rebotes y 4.2 entregas.