Las selecciones de Bélgica y Países Bajos ya están matemáticamente clasificadas para la siguiente fase de la Eurocopa 2020 tras imponerse por 1-2 y 2-0 a Dinamarca y Austria respectivamente. Los daneses sorprendieron a los ‘diablos rojos’ con un comienzo eléctrico en los primeros compases de la primera parte. Una presión muy alta del combinado liderado por Kasper Hjulmand permitió a los suyos adelantarse a los dos minutos de empezar el encuentro, fruto de un error en la salida de balón de Denayer. El central belga no consiguió conectar un pase que acabó en los pies de Hobjberg, quien asistió a Poulsen para batir con un buen disparo cruzado a Thibaut Courtois.

El detalle del encuentro llegó en el minuto 10, cuando el Darken Stadion se fundió en un gran aplauso por parte de aficionados, jugadores y asistentes en apoyo a Eriksen, quien sigue hospitalizado tras sufrir un desvanecimiento el pasado domingo frente a Finlandia.

