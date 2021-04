Djokovic no jugará el Mutua Madrid Open

El tenista serbio Novak Djokovic ha anunciado su renuncia a participar en el Mutua Madrid Open 2021. El vigente campeón del torneo se ha disculpado ante sus aficionados y ha asegurado que espera poder viajar a Madrid el año que viene.

[Las claves del Mutua Madrid Open 2021]

Fue el propio torneo quién anunció la baja del serbio. "Novak Djokovic no disputará el Mutua Madrid Open. 'Lo siento, pero no podré viajar a Madrid este año y encontrarme con todos mis seguidores', dijo Djokovic. 'Ya son dos años, bastante tiempo. 'Espero veros a todos el próximo año!'", transmitió el Mutua Madrid Open en su cuenta de Twitter.

