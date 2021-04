Borja Vivas (Málaga, 1984) ha sido el dominador claro en España en su disciplina con dos citas olímpicas y medallas internacionales. El lanzador de peso malagueño ha sido campeón de España al aire libre en ocho ocasiones de forma consecutiva desde 2010 hasta 2017, además de ser subcampeón de Europa en 2014, y haber participado en cuatro campeonatos mundiales y otros cuatro europeos.

Sin duda, es, junto con Manolo Martínez, nuestro mejor estandarte en el lanzamiento de peso en España. Tras diez años de aventura en el atletismo de alto nivel, quiere dar paso a las nuevas generaciones, pero antes quiere luchar por estar en sus terceros Juegos Olímpicos. En ese camino a Tokio 2020, Vivas atiende a Radio Nacional de España en Málaga.

No obstante, el objetivo es intentar mejorar, acercarse a esa marca mínima o sino clasificarse por puestos. Después, hay una serie de competiciones: campeonatos de España, campeonatos internacionales, de otro menor nivel, que también son importantes para nosotros.

Si no puedo acercarme a esa marca clasificatoria, hay una serie de puestos que hay que ganárselo a lo largo de la temporada y, si puedo ir, obviamente, intentar meterme en la final, pero lo veo complicado. La esperanza nunca se pierde, vamos a ir paso a paso, que todavía queda mucho y ojalá podamos disfrutarlo.

Si lanzas una marca decente en esa prueba te corresponden tantos puntos. Es como el ranking de la ATP de tenis. Y más o menos, sobre eso, se van completando. Por eso, hasta última hora, no se va a saber nunca, a no ser que tenga la mínima, si puede acceder o no porque el ranking va cambiando a diario.

Hay 32 plazas en nuestra especialidad. En el caso de que hubiera 32 atletas con mínima no se podría cubrir, pero en este caso, suelen rondar 25 atletas, que suelen tener marca mínima, y quedan diez plazas, que se van consiguiendo en función a una serie de puntos que vas logrando a lo largo de la temporada dependiendo a las pruebas que vayas.

¿Te quedas satisfecho con tu carrera o alguna espinita clavada?

Muy satisfecho. Es cierto que, cuando fui a estos primeros Juegos Olímpicos de Londres, el objetivo era poder asistir, hacer esa mínima y poder disfrutarlo, la competición no me salió bien y ahí tuve yo una corazonada y dije que esa espinita me la tenía que quitar y volver a ir a unos Juegos Olímpicos e intentar hacerlo bastante mejor.

Tuve la suerte de ir a los Juegos Olímpicos de Brasil y, realmente, me quedé muy cerca de pasar a la final, a escasos diez centímetros, pero sí que es verdad, que tuve ya mi marca y se puede decir que esa era la espinita que tenía clavada. Luego, también la cuestión de las medallas internacionales que, durante un tiempo, se resistieron, pero también pude cumplir con ese subcampeonato de Europa. Y como todo el mundo, siempre he querido mejorar y seguir ascendiendo, pero diría que me doy por satisfecho tantos años como hemos estado.