La salida ha sido igualada y en los primeros cruces el equilibrio ha sido la nota dominante, pero con el viento de hoy, los neozelandeses, con un barco más rápido, han logrado ya siete segundos de ventaja al final del primer tramo.

A partir de ahí, con una magistral estrategia del australiano Gleen Ashby (hombre clave en la victoria 'kiwi') y una perfecta utilización en el control los 'foils' (alerones) por parte del campeón olímpico y seis veces campeón del mundo de la clase 49er., Blair Tuke, el inseparable compañero del patrón Peter Burling, con su mismo palmarés, la ventaja se ha ido ampliando ante la impotencia italiana.

