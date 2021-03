También Alonso saltó a la pista en la sesión vespertina, con 70 giros en los que marcó, con el C4 -el compuesto más blando-, un tiempo de 1:30.318, que mejoró en tres décimas el tiempo que estableció su compañero Esteban Ocon por la mañana para situarse noveno del día.

Además, el asturiano ha mantenido un morboso duelo en pista con Hamilton, con el que coincidió en un polémico año en McLaren, que consiguió llevarse tras una pugna de varias curvas.

“Fernando’s turn to put mileage on the #A521 today. Afternoon session has begun! #F1Testing pic.twitter.com/5uxX1GVilI“