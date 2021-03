Joachim Low ha anunciado este martes que abandonará el cargo de seleccionador alemán después de la próxima Eurocopa, tras una larga etapa de 17 años vinculado al equipo germano, primero como ayudante de Jurgen Klismann y desde 2006 como líder en el banquillo en el que se proclamó campeón del mundo en 2014 en Brasil.

"Doy este paso muy conscientemente, lleno de orgullo y enorme gratitud, pero al mismo tiempo sigo muy motivado para la próxima Eurocopa. Me siento orgulloso porque he trabajado con los mejores futbolistas del país durante casi 17 años y los apoyé en su desarrollo. Tengo grandes triunfos asociados con ellos y derrotas dolorosas, pero sobre todo muchos momentos maravillosos y mágicos, no solo ganar la Copa del Mundo de 2014 en Brasil", rememoró Low en un comunicado.

“Siento ambición de cara a la Eurocopa“

El técnico, 61 años, llegó a la selección alemana como ayudante de Klinsmann en el verano de 2004 y lleva casi 15 años como seleccionador principal. "Sigo sintiendo una gran energía y ambición de cara al próximo Campeonato de Europa. Haré todo lo posible para que nuestros aficionados estén felices y tengamos éxito en este torneo", prometió.

En el destacado periplo de Low al frente de la 'Mannschaft' destaca principalmente el título en el Mundial de Brasil. Además, también fue capaz de guiar a Alemania a otras dos semifinales en los Mundiales de 2006 y 2010, así como a la final de la Eurocopa 2008, que perdió ante España con un gol de Fernando Torres. Su mayor decepción llegó en el Mundial 2018, donde el combinado germano quedó eliminado en la fase de grupos.