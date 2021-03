Hungría formará parte del calendario del mundial de MotoGP a partir de 2023, tal y como se ha anunciado en la presentación de este jueves en la que ha participado Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports, junto a varias autoridades húngaras y Gábor Talmácsi, leyenda del motociclismo húngaro.

La construcción del circuito en el que se desarrollará el futuro Gran Premio de Hungría está prevista para el segundo trimestre de 2021. La sede estará ubicada en Debrecen, la segunda ciudad más grande de Hungría por detrás de Budapest. Otra baza a favor es su cercanía a países vecinos como Eslovaquia, Rumanía y Ucrania.

Los objetivos del proyecto son los de expandir el calendario de MotoGP en Europa Central; involucrar a los seguidores de Hungría, donde hay mucha pasión por este deporte; o desarrollar pilotos como Gábor Talmácsi, campeón del mundo en la categoría de 125c.c., a través del programa Road to MotoGP.

El expiloto, embajador del acuerdo, no dudó en expresar su emoción: “Estoy orgulloso de formar parte del proyecto, me encantan las motos, me encanta la competición y siempre sigo el deporte incluso cuando no estoy compitiendo. Es un gran momento para nosotros estar aquí y que el gobierno haya firmado el contrato con Dorna”.

