Como era de esperar, el caso ‘Barçagate’ se ha colado en el segundo debate protagonizado por los candidatos a la presidencia del Barça: Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa. Todos coinciden en que se trata de una mala noticia para el club y defienden la presunción de inocencia de Josep Maria Bartomeu.

Toni Freixa ha ido más allá mostrando su extrañeza por la situación “Que esto se produzca a pocos días de las elecciones, además en una investigación bajo secreto de sumario... (…) Lo que se pretende es una 'performance' buscando no sé qué. Me recuerda a lo que pasó con Rosell, le hicieron lo mismo y después era inocente".

Font, por su parte, puso de manifiesto “el problema de estructura del club”, con lo que Laporta no estuvo de acuerdo: “Esto no tiene que ver con el modelo de club, sino con la ética de las personas y la manera de hacer de los que han sido detenidos".

Las discrepancias entre los candidatos continuaron a lo largo del debate. Tanto Freixa como Laporta arremetieron contra Font por sus declaraciones respecto a que Xavi Hernández liderará su proyecto deportivo. El aludido se defendió diciendo que: "Más faltaría que Xavi solo fuera con nosotros. Xavi no puede ser exclusivo, pero lo que es exclusivo es el trabajo que hemos hecho con él".

Freixa se mostró igualmente abierto al fichaje de dos de las grandes promesas del fútbol: "Haaland y Mbappé son posibles. El Barça siempre ha tenido a los mejores”. Laporta decidió mostrarse más cauto: "Me he impuesto el practicar la coherencia. No hablaré de nombres que desestabilicen al equipo. Además, si hablamos de eso sube su precio. En nuestro modelo de club, una máxima que tenemos es que lo económico y deportivo vaya de la mano”.

Respecto a Messi, Font señaló que “tiene que continuar sí o sí en el Barça. (…) Le haremos contrato vitalicio a Messi para que el año que viene se ajuste a las necesidades del club, que lo hará porque ama al club”. Freixa también apuesta por la permanencia del argentino en el club: "Con nosotros, Messi también continuará".

Ante estas palabras, Laporta arremetió contra Freixa: "Messi no quedó muy contento con la época de Freixa. Dejó entrever que Messi era prescindible". También lo hizo previamente con Font al poner en entredicho su experiencia: "Los proyectos no se hacen a base de PowerPoints y organigramas. Mientras Font hacía PowerPoints, nosotros ganábamos Champions".