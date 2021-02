El 21 de febrero de 1971, en el estadio de La Condomina en Murcia, la selección española femenina de fútbol disputó su primer partido como España. Un partido histórico del que este domingo se cumplen 50 años.

El duelo ante Portugal terminó empate 3-3, con goles de Laura, Conchi y Ana María. Sin embargo, ese primer partido de la selección femenina no tenía consideración oficial y por eso tuvo muchas trabas. Las jugadoras no pudieron lucir el escudo nacional en sus camisetas por decisión federativa. Y en otro de los intentos de torpedear el encuentro no se le permitió al árbitro Sánchez Ramos vestir el atuendo reglamentario por lo que tuvo que dirigir el choque en chándal.

Pero todas esas trabas fueron en vano y al final, aunque con retraso, el partido se disputó delante de 3.500 espectadores que acudieron al estadio murciano.

"Hemos traído este primer partido de la selección española a Murcia porque ha sido aquí donde hemos hallado más y mejores facilidades que en ningún sitio", destacó enontnces Manuel Carlon Urién, organizador del partido junto con Rafael Muga, los grandes impulsores del fútbol femenino español.