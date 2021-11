Finalizada la primera etapa del Rally Dakar 2021, el australiano Toby Price (KTM) es el primer líder en motos, tras ser el más rápido en la etapa 1, con salida en Yeda y llegada en Bisha, que completó en 3 horas, 18 minutos y 26 segundos.

El bicampeón de la prueba comenzó con buen pie la edición de 2021 y venció en una jornada aciaga para Ricky Brabec, defensor del título. El estadounidense fue el más el más rápido en el prólogo, pero en esta primera etapa cruzó la línea de meta a 18 minutos y 32 segundos de Toby Price tras perderse al comienzo de la especial, de 277 kilómetros.

Tampoco le fue bien al español Joan Barreda, que perdió más de un cuarto de hora, al perderse al inicio de la prueba. Tras acabar la etapa comentó que "había un radarf con un desfase de kilómetros" y deseó que la "organización ese tiempo nos lo devuelva".

También se perdió chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna), mientras que el mejor español fue Lorenzo Santolino, que terminó quinto, a 4 minutos 23 segundos de la cabeza.

