El técnico de la selección española de fútbol, Luis Enrique Martínez, ha señalado que el objetivo de España en el amistoso ante Portugal es "ser protagonistas" y "hacer las cosas bien". Una meta que no cambia, juegue o no Cristiano Ronaldo, la estrella de la selección lusa.

"No sé si Cristiano jugará. El objetivo no cambia para nosotros. Intentaremos como bloque hacer las cosas bien y generar problemas, independientemente de que juegue o no Cristiano Ronaldo. El objetivo no cambia, vamos a intentar ser protagonistas", indicó el seleccionador en rueda de prensa.

Pero más allá de Cristiano, 'Lucho' destacó que Portugal "es una selección potente"."Según el ranking FIFA está por delante de nosotros, ha conquistado cosas importantes y tiene un mix interesantes entre jugadores expertos y jovenes", destacó.

El seleccionador se negó a comentar quien es el mejor futbolista del mundo y señaló que para conocer su opinión "solo hay que tirar de hemeroteca".

“Messi y Cristiano son ejemplos“

No obstante, lo que sí elogió es que "Messi y Cristiano son ejemplos". "Es digno de elogiar que estos jugadores siguen cumpliendo años, siguen arriba y siguen teniendo un gran rendimiento por su motivación y ambición. Son un ejemplo de jugadores TOP", agregó.

Tres partidos en siete días Este amistoso ante Portugal será el primero de tres encuentros que afronta la selección en siete días. Tras ellos, llegarán dos choques de la Liga de Naciones ante Suiza y Ucrania, que se disputarán el sábado y el martes, respectivamente. Una concentración de partidos para la que Luis Enrique lamenta no poder hacer más cambios. "El problema es que solo tengo seis cambios en el amistoso. Todos los partidos son importantes y el de Portugal me da pie a poder probar más cosas, los oficiales menos, aunque siempre hay cambios", comentó respecto a los cambios que se podrán ver en la selección y si entrará o no Adama Traoré. "Ante Portugal vamos a priorizar los que necesitan jugar más o los que necesitan descansar. Los jugadores están habituados a los calendarios apretados. Me gustaría tener más entrenamientos, pero hay que adaptarse. Estamos todos los seleccionadores igual", lamentó.

"Espero que podamos jugar todos los partidos" En relación a lo apretado del calendario, el seleccionador espera que el partido ante Ucrania se pueda disputar sin problemas, después de que varios jugadores ucranianos hayan dado positivo por COVID, entre ellos el madridista Lunin. "Espero que podamos jugar los partidos porque ya tenemos pocas fechas los seleccionadores. Prima la salud pero esperamos que se pueda solventar", comentó Luis Enrique, que destacó que los seleccionadores siempre " tenemos la opción de convocar algún jugador más". "No es como un equipo en el que no tienes más jugadores para cubrir las bajas", agregó.