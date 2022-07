Mientras la UEFA insta a apurar "hasta la última posibilidad" para que las ligas acaben esta temporada e incluso sancionar a la belga por plantear la cancelación, dos mastodontes como la Premier y NBA exploran la posibilidad de concentrar a todos sus equipos en una ciudad y terminar sin público televisando partidos, la liga norteamericana plantea Las Vegas. Es necesario una unificación de criterios para acomenter soluciones a los problemas ocasionados por la pandemia del coronavirus.

No se puede poner el riesgo la salud de los deportistas, entrenadores y demás trabajadores alrededor del juego para evitar pérdidas millonarias o con la excusa del entretenimiento de una población mundial confinada o favorecer una sensación de vuelta a la normalidad, como comentaron los dirigentes de la Premier League inglesa.

Esperar hasta poder terminar las competiciones

En base a la justicia y a la normativa de las competiciones es la mejor opción, incluso barajando septiembre como punto de arranque para terminar la temporada actual y luego reestructurar el calendario de la 20-21 a una vuelta, con las competiciones europeas a partido único o lo que sea necesario para poder terminar dos años en uno. Con Eurocopa y Juegos Olímpicos en el verano siguiente, un reto complicado.

Los problemas que pueden tener son las soluciones prematuras. La Premier o la NBA valoran la posibilidad terminar organizando una especie de Mundial, con todos los equipos en la misma ciudad y partidos a puerta cerrada, aunque los dirigentes de la liga inglesa han comentado que no lo harán hasta que sea "seguro y apropiado" y los norteamericano ya barajan Las Vegas.

Realizarlo conlleva obstáculos, como mandar a miles de jugadores y empleados a Las Vegas, ya que se necesitarían miles de personas de apoyo en hoteles y campos de juego, además del personal de medios de comunicación, pero podrían presentarse series de cinco partidos en la primera ronda y en las Finales de la NBA, con las semifinales y finales de la conferencia a un partido. Podría pasar que por muy protegido que se mantenga el dispositivo necesario en el caso de haber un positivo, todo tendría que volver a pararse.

“Hasta junio no dejarán concentrar personas y los deportistas también lo son“

Expertos sanitarios consultados por RTVE.es calculan que "hasta junio no dejarán concentrar personas y los deportistas también lo son" y que "permitir un rebrote es no haber entendido nada", además alertan de que los epidemiólogos coreanos advierten que "esta pandemia no acaba aquí, en esta crisis".

Otro inconveniente son los contratos de los deportistas que suelen tener el final de temporada como fin de la relación con sus clubes, el 30 de junio. Los clubes tendrían que terminar sin algunos jugadores con los que contaban y que inscribieron para la competición, o incluso podrían acabar el curso en el equipo rival.

La ventaja es que se mantendrían las reglas establecidas al inicio de la temporada y evitar las injusticias que conllevan el finalizar la temporada con o sin campeón y sin ascensos y descensos. Pero habrá que esperar hasta que las autoridades sanitarias lo permitan para no poner en riesgo la salud de las personas.