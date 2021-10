La convocatoria de huelga del fútbol femenino sigue su curso y los sindicatos AFE, Futbolistas ON y UGT, junto con la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) han sido citados el lunes para el acto de conciliación, previo a la convocatoria oficial de la huelga.

El encuentro será a las 10:30 de la mañana en el SIMA y es la última oportunidad para intentar llegar a un acuerdo que evitaría el para en la Primera Iberdrola.

Si las partes llegan a un punto en común, se suspendería la convocatoria de huelga, pero si no se alcanza un consenso, seguirá adelante, según informan fuentes sindiales a RTVE.es

Estas mismas fuentes indican que lo que quedaría en el aire es la fecha. Aunque la primera intención es realizar el paro los días 2 y 3 de noviembre, es probable que la huelga se tenga que retarsar a la jornada novena (16 y 17 de noviembre) para "cumplir con los cinco días de preaviso necesarios" para cualquier convoctoria de huelga.

Antes no podría realizarse ya que el fin de semana del 9 y 10 de noviembre se paraliza la competición por los compromisos de la selección absoluta.

"La Asociación ha tratado de retrasar la huelga"

Además, desde Futbolistas ON, aseguran que "la Asociación de Clubes ha intentado impugnar la preconvocatoria" en un intento de retrasar lo máximo posible la huelga.

"Han hecho una maniobra de perdida de tiempo. Decían que estamos forzando a los tres clubes que no están en la asociación (Athletic, Barcelona y Tacón) a ir a la huelga, pero no les han dado la razón. Porque el convenio que está sin avanzar sería un convenio de Primera División y estos tres clubes también estarían afectados y pueden hacer la huelga", explica Tamara Ramos, gerente de Futbolistas ON.

Esta huelga del futbol femenino, que sería histórica, se ha convocado después de más de un año de negociaciones que no han llegado a ningún sitio en su intento de sacar adelante el primer convenio del fútbol femenino.