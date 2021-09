Jornada 8: EDF Logroño - Madrid CFF Rayo Vallecano - Espanyol Sevilla - Real Sociedad Atlético de Madrid - Deportivo Barcelona - Levante Granadilla - Athletic Sporting Huelva - Valencia Tacón - Betis

La liga de Primera División femenina parará los días 2 y 3 de noviembre, cuando debería disputarse la jornada ocho del campeonato. Esa es la fecha elegida por los sindicatos AFE, Futbolistas ON y UGT para realizar el paro después de que las futbolistas de Primera decidieran ir a la huelga para protestar por el estancamiento del convenio del fútbol femenino.

Esta misma mañana los tres sindicatos han iniciado los trámites para poner en marcha una huelga histórica, ya que será la primera del fútbol femenino en nuestro país.

“⚽️ Nuestro sindicato ha iniciado junto a @afefutbol y @UGT_Comunica los trámites para llevar adelante una huelga en la @PrimerIberdrola tras el bloqueo del I Convenio del Fútbol Femenino. A nadie le gusta llegar a estos extremos, pero las futbolistas no se merecen más retrasos.�� pic.twitter.com/9A6kcGQqyG“ — Futbolistas ON (@FutbolistasON) October 23, 2019

"A nadie le gusta llegar a estos extremos pero las futbolistas no se merecen más retrasos", escribía el sindicato Futbolistas ON, que ya venía apostando por esa medida de presión despues de constatar que el convenio del fútbol femenino no avanzaba tras más de un año de negociación.

Mientras que el presidente de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF), Rubén Alcaine, no comparte esta convocatoria de huelga, los tres sindicatos han firmado este miércoles una mediación en el SIMA para tratar de llegar a un acuerdo con la patronal antes de que llegue la citada fecha del paro.

"Teníamos que hacerlo ya porque después, el 9 y 10 de diciembre la competición se para por la concentración de la selección española y no queríamos que la convocatoria de huelga se dilatara más", cuenta Tamara Ramos, gerente de Futbolistas ON.

El siguiente paso llegará el viernes cuando el órgano de mediación convoque a todas las partes implicadas para acordar quienes serán los mediadores. Después, la próxima semana, se acordará un día para que eso mediadores se reúnan en intenten llegar a un acuerdo.

En caso de alcanzarlo, la huelga fijada para 2 y 3 de noviembre se desconvocaría. De no ser así, el futbol femenino español está dispuesto a seguir adelante para lograr un "Convenio de igualdad, digno, donde a estas futbolistas se les reconozcan lo que hacen en el deporte".