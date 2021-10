Orlando Ortega, subcampeón olímpico de 110 m vallas, se proclamó por cuarto año consecutivo campeón de España con un crono de 13.33 sin oposición digna de su rango en una carrera que -aseguró- le proporciona energías para Bruselas, donde el próximo jueves disputará la final de la Diamond League.

El plusmarquista nacional se había planteado el campeonato como un test de cara al mitin belga y con la esperanza de acercarse a su récord de España (13.04), pero un ligero viento contrario y "un par de detalles técnicos" arruinó sus planes.

Enrique Llopis fue un distante segundo con 13.85) y Luis Salort tercero con 13.97.

Kevin López, rey del 1.500 por primera vez

Kevin López, once veces campeón de España de 800 metros, obtuvo este domingo en los 99 campeonatos nacionales su primer título de 1.500 con un ataque a 250 metros de meta al que sólo de lejos pudieron responder Jesús Gómez y Llorenç Sales.

El sevillano venció con una marca de 3:42.20, seguido de Gómez -medallista de bronce europeo en pista cubierta este año-, que hizo 3:42.68, y de Sales (3:42.98).

Víctor López tomó la punta al toque de campana, perseguido por Kevin y Jesús Gómez, pero cuando el sevillano hizo su apuesta lo hizo con efectos definitivos.

En la final femenina, Marta Pérez y Esther Guerrero se vigilaron en cabeza del grupo, pero la barcelonesa entró primera en el último giro y atacó con fuerza. Cobró diez metros de ventaja y sentenció la carrera con una autoridad insultante (4:18.17). La soriana fue segunda con 3:20.09 y Solange Pereira tercera con 4:20.73. Un podio que estará en los Mundiales de Doha.

Mariano García arrancó la moto (su gesto característico) antes de la última curva del 800 y volvió a sorprender al favorito, el campeón de Europa bajo techo Álvaro de Arriba, que no tuvo respuesta para el ataque del murciano, vencedor con 1:47.22. El salmantino (1:47.45) cedió, incluso, la segunda plaza al gallego Adrián Ben (1:47.28), aunque los tres estarán en los Mundiales de Doha.



Fernando Carro, subcampeón de Europa y nuevo plusmarquista español de 3.000 m obstáculos, no se inmutó cuando, a cuatro vueltas del final, Andre Pereira llevaba 90 metros de ventaja. El portugués no contaba para el título. Carro se dejó llevar en el grupo de españoles, apretó en el ultimo 200 y terminó venciendo incluso al portugués, con 8:45.88, seguido de Dani Arce (8:46.18).