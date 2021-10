Geoffrey Kondogbia, centrocampista francés del Valencia, aseguró este miércoles que tras superar una lesión que le ha tenido un mes y medio e baja está bien pero admitió que no en su mejor momento por lo que no sabe si Marcelino García Toral pensará en él como titular en la final de la Copa del Rey.

"Estoy bien, no estoy al cien por cien obviamente pero lo mas importante es que estoy contento de volver a disfrutar en el campo y de jugar. Estoy a su disposición y veremos qué decide", explicó el francés en una rueda de prensa en Paterna.

El centrocampista dijo que si está o no para ser titular el sábado ante el FC Barceelona es una pregunta para Marcelino García Toral. "El 'mister' es quien debe poner la mejor alineación. No estoy al 100% porque es normal. He estado más de un mes fuera y creo que lo va a tener en cuenta", comentó.