Sergio Canales es uno de los rostros nuevos de la selección española en la reciente convocatoria para disputar la fase de clasificación para la Eurocopa de 2020. El centrocampista del Betis ha reiterado en rueda de prensa en Las Rozas (Madrid) su "ilusión" y su deseo de quedarse. Asimismo, ha reconocido: "Dejé de pensar en la selección como un objetivo". [España-Noruega en directo, sábado 23 de marzo | Malta-España en directo, martes 26 de marzo en La1 y RTVE.es]

El jugador cántabro se ha referido de esa manera a las repetidas lesiones que han interrumpido su carrera, aunque ahora asegura sentirse "más maduro y más fuerte".

"Para mí estar en la selección es un premio enorme después de todo el trabajo, es un sueño cumplido. Salir ovacionado del campo rival también es bonito, pero me quedo con esto", ha dicho al ser preguntado por el reciente partido de Leo Messi contra su equipo, aunque ha tenido palabras de elogio hacia el argentino: "Es un jugador diferente, todo el mundo vio su exhibición".

Canales tiene claro que su objetivo, una vez llegado a la Roja, es prolongar su presencia en el combinado nacional: "Valoro mucho estar aquí viendo también a los que no están. He aprendido a disfrutar el momento, voy a darlo todo para estar todo lo que pueda".

En cuanto al recibimiento del resto de sus compañeros ha afirmado sentirse como uno más: "Es la primera vez que vengo y no me siento nuevo. Estamos todos muy integrados. En España hay muchos jugadores de calidad, ahora nos ha tocado a nosotros y tenemos que dar el máximo".

Sobre su rol en el equipo y lo que espera aportar, revela que ha tenido la oportunidad de hablar de ello con Luis Enrique: "Me ha comentado que me ve en banda, como interior. Desde el primer momento nos ha transmitido el gen ganador, salir a por el partido y ser protagonistas".

"Después de cada lesión me he sentido un jugador diferente. Ahora me siento más fuerte en todos los ámbitos, y capaz de estar mejor colocado. Creo que entiendo mejor las necesidades del equipo y capaz de leer los partidos", ha añadido sobre su evolución táctica.