El FC Barcelona de baloncesto jugará ante el Canarias la primera semifinal de la Copa 2019 después de que haya derrotado 86-79 al Valencia en un partido igualado hasta que los azulgranas se emplearon a fondo en los compases decisivos.

En una demostración de fuerza de los valencianos, el encuentro comenzó con un mate del estadounidense Thomas. Secundado por su compatriota Thomas Will bajo los aros y por el base belga Van Rossom, los taronja hicieron un gran primer cuarto (13-21), con la única salvedad del tiro exterior. 86-79

El Barça no se puso nervioso. Poco a poco fue mejorando la puntería y acercándose. Ponsarnau pidió tiempo muerto y lo aprovechó para cambiar el quinteto entero y frenar la remontada de los culés, que llegaron a empatar (31-31), pero no a ponerse por delante. Al descanso se llegó con 37-39.

Tras la reanudación se mantuvo el marcador ajustado para deleite de la mayoría de afición del Palacio… aunque el Barça se llevó muchos pitos. Además, un jugador azulgrana, Claver, acaparó la atención de la grada al fallar un lanzamiento de tres, que no tocó ni aro. Irónicamente, le corearon “MVP”, pero el valenciano no se arrugó y en su siguiente lanzamiento anotó el triple. No obstante, el campeonísimo con la selección española no rindió al mejor nivel ante su exequipo.

Y entre piques (pacíficos, pero muy subidos de tono) de parte de las hinchadas (sobre todo de los equipos que no jugaban este jueves), el partido llegó al último cuarto con las espadas por todo lo alto: 58-58.

La igualada persistía a falta de cinco minutos (71-71), de cuatro (73-73)... pero a falta de tres un triple de Hanga y una canasta de Tomic asistido por Pangos le dio al Barça su mayor renta del partido hasta entonces (+5) en el momento clave.

Otro triple del húngaro y un parcial de 13-0 acabó de decidir el encuentro, que se cerró con 86-79 con Heurtel como máximo anotador (17) y Tomic con la mejor valoración. El Barça se enfrentará el sábado en las semifinales al Canarias (que ha vencido por su parte al Málaga) y sigue en la lucha por revalidar el título.

Los valencianos, por su parte, no pasan de los cuartos por segundo año consecutivo en la competición del KO.