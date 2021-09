El delantero portugués de la Juventus, Cristiano Ronaldo, considera que en su nuevo equipo se ha encontrado "el mejor grupo" en su carrera deportiva, por encima de un Real Madrid porque el campeón italiano "es más una familia", mientras que tiene claro que probablemente sea él que eche más de menos a Leo Messi, al que invita a aceptar "el desafío" de ir a jugar a Italia y que el argentino sea el que "necesite más" tenerle cerca.

Cristiano envía un mensaje a Leo Messi, que "no" cree que le eche de menos en la Liga española. "A lo mejor yo le echo de menos a él. He jugado en Inglaterra, España, Italia, Portugal, en la selección, mientras que él siempre ha estado en España. Quizás me necesite él más a mí", apunta.

“Quizás eche de menos a Messi“

"Para mí, la vida es un desafío y me gusta hacer felices a las personas. Me encantaría que viniese a Italia un día y que hiciese como yo, que aceptase al desafío, pero si es feliz allí, lo respeto. Es un futbolista fantástico, un gran chico, pero aquí no me falta nada. Esta es mi nueva vida y soy feliz", sentencia.

Cristiano dejó al conjunto madridista tras nueve años en los que marcó 451 goles y conquistó cuatro Ligas de Campeones y fichó por el Juventus a cambio de 112 millones de euros, una decisión que él considera acertada.

"Tenía varias opciones, nunca diré cuáles. Pero el Juventus es un club sólido, con mucha historia. Conocía el ambiente del Allianz Stadium y notaba sintonía", dijo, alegando que sus sensaciones han hasta mejorado en sus primeros meses en Turín.