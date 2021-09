El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha destacado la "necesidad" con la que afrontan el encuentro contra el Borussia Dortmund, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions League. Además, el argentino ha hecho hincapié en que "mucho no se ha equivocado" en el estilo para ganar en los siete años que lleva en el banquillo colchonero. [Atlético de Madrid - Borussia Dortmund, en vivo, martes a las 21:00h. en RTVE.es]

"Veo al equipo muy bien. Siempre hemos ido en ventaja y nos han empatado. Seguimos nuestro camino y eso significa centrarnos en nuestro objetivo, que es el partido de mañana ante un equipo que está en grandísimo momento: invicto en la liga y en la 'Champions'. Nosotros, a seguir mejorando y a no salirnos del partido a partido", ha dicho el Cholo en la rueda de prensa previa.

Ante el 4-0 de la jornada precedente en Dortmund, Diego Pablo Simeone ha considerado que a la afición "no se le puede pedir mucho porque siempre da el máximo".

"Al equipo, sabemos que es un partido importante y lo afrontamos con esa necesidad contra un rival que es uno de los mejores de Europa. Y, si sigue esta línea, tiene muchas posibilidades de ganar la liga alemana", ha pronosticado el argentino.

“El Borussia es uno de los mejores de Europa“

Respecto a la goleada en Alemania, 'El Cholo' no quiso hablar de justicia o no. "Me parece justo la realidad y ellos fueron contundentes jugando un juego vertical. Pasaron un momento de agobio y luego contragolpearon de manera perfecta. Hicimos muchas cosas buenas en ese poartido, pero no nos alcanzó para ganar", ha analizado.

Se declaró "optimista" sobre las molestias del centrocampista francés Thomas Lemar y el central montenegrino Stefan Savic, pero descartó su participación en el partido de este martes.

"Soy optimista porque en poco estarán con nosotros, pero para este partido no. Y habrá alguna baja más. Pero el equipo está muy bien, sabe el partido que quiere hacer", ha señalado el entrenador.

Simeone cree en Griezmann Asimismo, consideró que el delantero francés Antoine Griezmann está en un "gran momento" e hizo una "temporada magnífica el año pasado". "Este año empieza a aparecer. Lo necesita el equipo y ojalá siga creciendo porque es joven. Ojalá siga en esta línea porque eso nos hace bien a todos", ha deseado. Alabó el trabajo que está haciendo su homólogo del Borussia Dortmund, el suizo Lucien Favre, con los jóvenes porque aplican el "juego que necesita el equipo a partir del trabajo defensivo y aprovechan el juego directo" de los centrocampistas. "Tienen mucha velocidad delante y las ideas claras. Hacen que la transición que sea rápida, y eso hace que aprovechen bien los errores de los rivales", ha analizado el argentino. Por último, expresó su respeto hacia las opiniones de los que critican su estilo. "Hay un monton de formas de ganar, pero todas son buienas. Hay que elegir una y está claro que, en estos siete años, mucho no nos hemos equivocado", ha reivindicado uno de los técnicos con mejor palmarés de la historia del club rojiblanco.