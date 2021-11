El tenista español Pablo Carreño ha dado un paso más en el torneo de Cincinnati para alcanzar este jueves los cuartos de final, gracias a su sólida victoria (6-4, 6-2) sobre el holandés Robin Haase, su mejor participación hasta ahora en el séptimo Masters 1.000 de la temporada.



Carreño, que se medirá ahora con el croata Marin Cilic, se ha hecho con su tercera victoria esta semana en la cita sobre pista dura en la ciudad de Ohio (Estados Unidos) en poco más de una hora. El único español en liza comenzó agresivo y certero, y no bajó el pistón.



Un arranque que le dio ventaja a las primeras de cambio y que no torció la reacción de Haase para recuperar su saque. El asturiano volvió a romper en el séptimo juego y se apuntó la primera manga. De nuevo, el holandés cedió su saque como inicio del set, lo que reafirmó a Carreño en un camino directo hacia la victoria.



El número trece del mundo puso el 3-0 en duelos directos ante un Haase que ya perdió con el español en Gstaad y Barcelona, en 2015 y 2013. Carreño acumula fondo y forma en la antesala al US Open donde buscará igualar o mejorar las semifinales del año pasado.