La ucraniana Anna Muzychuk, doble campeona del mundo de ajedrez, perderá sus dos títulos en el próximo Campeonato del Mundo Femenino que se celebra en Arabia Saudí entre el 26 y el 30 de este mes de diciembre.

Muzychuk ha renunciado a competir por su negativa a vestir el tradicional abaya con que el país obliga a vestir a las mujeres.

"En pocos días voy a perder mis dos títulos mundiales, uno a uno. Solo porque he decidido no ir a Arabia Saudí; por no jugar con las reglas de otros, por no llevar abaya, por no tener que ir acompañada cuando estoy en la calle y, en resumen, por no sentirme una criatura secundaria", ha escrito la ucraniana en su perfil de Facebook.

La campeona, a la que tampoco acompañará su hermana, también ajedrecista, asegura tomar la decisión "por principios", a pesar de que se sentía preparada "para ganar más que en una docena de competiciones juntas".

Muzychuk sí que participó en Irán, donde las jugadoras tuvieron que lucir el hiyab en la cabeza. Ha sido la coincidencia de ambas citas en un mismo año lo que ha colmado la paciencia de la ucraniana. "Primero Irán y luego Arabia Saudí. Me pregunto dónde se organizará el próximo Campeonato del Mundo Femenino", dijo entonces anunciando su negativa a participar.