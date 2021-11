En un partido de idas y venidas y muchas ocasiones en las dos áreas, Real Madrid y Tottenham firmaron tablas (1-1) y deja en alto la lucha por el liderato en el grupo H de la Champions League. El equipo inglés dio la cara en el Bernabéu adelantándoes primero y dejando a las claras que es un aspirante a terminar primero de grupo pese a las bajas que tuvo en el partido. El conjunto blanco no supo apuntalar el resultado pese a las oportunidades que tuvo a lo largo de todo el encuentro y del que destacamos algunas de las claves.

El Bernabéu no está siendo talismán para los blancos

El Santiago Bernabéu no está siendo esta temporada un feudo propicio para los campeones de Liga y Champions ya que se han dejado siete puntos en la competición local debido a los empates ante el Valencia y el Levante y la derrota frente al Betis. En Europa venció al APOEL y cedió el empate ante el Tottenham. Lejos queda ya el baño que los de Zidane dio al FC Barcelona en el partido de vuelta de la Supercopa donde las sensaciones fueron espléndidas. El conjunto madridista no encuentra su mejor versión ante sus aficionados jugando con suficiencia durante muchos tramos de los partidos para apelar a la heroica después y no siempre con el éxito buscado.