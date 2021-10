El seleccionador español de baloncesto, Sergio Scariolo, ha recortado a 16 jugadores su plantilla para preparar los Juegos Olímpicos tras anunciar este lunes los descartes de Guillem Vives, Pablo Aguilar, Dani Díez y Alberto Albalde, mientras que sigue esperanzado con la recuperación de Marc Gasol, al que ve "con cara optimista y positiva".

“De todas las concentraciones que he vivido, esta ha sido la más accidentada con diferencia“

"Quiero manifestar mi satisfacción por el compromiso y la actitud de los jugadores. De todas las concentraciones que he vivido, esta ha sido la más accidentada con diferencia, con problemas de todo tipo. Convocamos a un número de jugadores que parecía amplio (20) y se ha quedado corto para llegar a diez jugadores y hace entrenamientos con contacto. Ahora solo puedo esperar a que todo se vaya resolviendo poco a poco, que todas las situaciones físicas y burocráticas finalmente se puedan allanar y al menos podamos acelerar en la segunda parte de la preparación", expresó Scariolo ante la prensa.

Pese a todos estos contratiempos, el seleccionador remarcó que en su cuerpo técnico tienen "la ventaja de que el conocimiento recíproco de los jugadores es bueno, de que llevan muchos años con este sistema de juego y de su inteligencia baloncestística".

"Eso nos tranquiliza y nos hace pensar con optimismo que llegaremos a la competición conjuntados y en buena forma física. Nos hemos dado cuenta de que hay jugadores jóvenes que vienen empujando. Mañana debutará Ilimane (Diop) y será el 23º en los últimos diez años con la absoluta. Nueve de ellos han participado en una competición ganando medallas. Eso nos hace mirar con optimismo al recambio generacional que ya ha empezado, quizá sin que todo el mundo se haya dado cuenta. Dejarán la concentración tras habernos ayudado mucho Guillem Vives, Dani Díez, Alberto Abalde y Pablo Aguilar", anunció.

Las ausencias temporales de Pau Gasol, Sergio Rodríguez o Willy Hernangómez durante la concentración para resolver sus respectivos futuros "han sido un contratiempo y un problema" para Scariolo, quien aclaró que "no es culpa de los jugadores". En este sentido, añadió que "será su responsabilidad y su trabajo lo de ponerse al día en cuanto tengan el alta médica y burocrática".

"Valoraremos como siempre la objetividad, sin hacer pagar a nadie facturas que no son su responsabilidad (...) La siguiente reducción de plantilla no se va a producir necesariamente toda de golpe al final. En función de la evolución y la recuperación de los jugadores podremos ir reduciendo la plantilla. No es solo cuestión de elegir a doce jugadores, sino de poder entrenar", destacó.