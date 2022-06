Real Madrid - Man. City | Champions

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha asegurado que Cristiano Ronaldo está al 100% para el partido de vuelta de semifinales contra el Manchester City

Los blancos no podrán contar con Benzema ni Casemiro, lo que asegura Zidane no modificará el dibujo del equipo. "No vamos a cambiar nada, lo veréis mañana", ha afirmado el francés, aunque ha admitido que no superar el 0-0 cosechado en Manchester "es un fracaso".

El técnico blanco ha destacado el peso que está adquiriendo el trabajo del brasileño pero ha asegurado que quien parta en el once hará su misma labor en el mediocampo.

Zizou ha tratado de transmitir una idea de total tranquilidad de cara a este partido, y, al contrario que otras veces en el Bernabéu, no ha llamado a toque de corneta para apabullar al rival.

Ha advertido que nadie puede esperar que como ante el Wolfsburgo se consigan dos goles en 15 minutos: "Eso no pasa en el fútbol", ha afirmado.

También en esa previa pidió a sus jugadores tranquilidad, alertó de la dificultad del rival y recordó que hay "al menos" 90 minutos para lograr un marcador que les de el pase a la final de Milán.

Keylor: "Nunca he dejado de ser un niño y soñar con estos partidos" Por su parte, Keylor Navas, portero costarricense del Real Madrid, ha asegurado que disfrutará en la semifinal ante el Manchester City de un sueño como deportista, con el deseo de acceder a su primera final de Liga de Campeones y cumplir sus anhelos de niño. "Siempre jugar una semifinal es sumamente importante para cualquier futbolista. Lo tomo con toda la responsabilidad que se merece, porque por dentro nunca he dejado de ser un niño y soñar. Espero que sea el inicio de muchas semifinales que pueda jugar en el futuro. Vamos a dar todo por el escudo y por ganar el partido", manifestó Navas, en conferencia de prensa. Keylor señaló como clave la mentalidad con la que saltará al césped del Santiago Bernabéu el Real Madrid, pero consciente del potencial del Manchester City y de que si no defienden fuerte no accederán a la gran final de Milán. "Nosotros tenemos que salir con una mentalidad ganadora, como siempre, no lo podemos cambiar en ningún momento, aunque sabemos que no va a ser fácil y que habrá que defender también de la mejor manera. El partido dura 90 minutos, hay que trabajarlo tomando las mejores decisiones para ganar", manifestó. Pese a las bajas importantes del brasileño Casemiro y el francés Karim Benzema, el portero mostró toda su confianza en los que saldrán para sustituirlos: "Estamos todos bien preparados, cualquier jugador que salga lo va a dar todo. Tenemos la misma mentalidad y capacidades". Por último, se mostró convencido del empuje que tendrá el Real Madrid desde la grada del Santiago Bernabéu: "Cuando uno tiene la mejor afición del mundo sabe que va a venir al campo a apoyarnos y van a dar todo en las gradas como nosotros en el campo. El ejemplo fue ante el Wolfsburgo, cuando se demostró que estaban al cien por cien con nosotros. Ojalá podamos ganar y salir todos contentos".