El piloto italiano Valentino Rossi (Yamaha) reiteró hoy su teoría de un acuerdo entre los españoles al afirmar que Marc Márquez (Honda) ha actuado como "el guardaespaldas" de Jorge Lorenzo, quien hoy se proclamó por tercera vez campeón mundial de MotoGP al ganar el GP de la Comunidad Valenciana. [Crónica del GP de Valencia, por Felipe Fernández]



En declaraciones al canal televisivo SKY, el italiano denunció que también hoy se pudo ver cómo los pilotos españoles habían preparado "el biscottone", el término futbolístico para explicar que dos equipos se ponen de acuerdo para un empate que viene bien a los dos.

"En la segunda parte de la temporada Lorenzo fue muy bien, pero desde Phillip Island sucedió algo extraño. El comportamiento de Márquez ha sido embarazoso. He tenido que combatir con dos pilotos. Pero todos hoy han podido ver cuál era su plan", agregó.



Rossi, que tras la penalización por haber derribado a Márquez en Malasia salió en último lugar y ha perdido el mundial, se dijo "triste" porque "ha sido una ocasión perdida".



El piloto hizo notar lo que, a su parecer, hoy también Márquez se limitó a aguantar tras Lorenzo y sólo forzó para adelantar a su compañero de equipo el también español Daniel Pedrosa.



El italiano se dijo perplejo porque Honda deje hacer esto a uno de sus pilotos. "Lorenzo es un gran piloto y habría sido estupendo jugarse el mundial en la pista. Creo que él así ni siquiera está contento", añadió.

Márquez: "Que acusen a un piloto ganador de dejarse ganar es un insulto"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Honda), que ha terminado en segunda posición en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, ha afirmado que ha intentado "dar el máximo" pero ha sido "complicado adelantar" a Jorge Lorenzo (Yamaha), nuevo campeón del mundo, y ha asegurado que no entiende los pitos hacia él porque "que piten a alguien que intenta siempre ganar es un insulto".

"He intentado dar el 100%, pero seguir a Jorge -Lorenzo-, sobre todo en las primeras 15 vueltas, ha sido complicado. Dani -Pedrosa- se ha quedado y ahí he forzado mucho por acercarme a Lorenzo y se ha desgastado mucho el neumático delantero. Después, cuando iba a lanzar el último ataque ha aparecido Dani y no he podido remontar en la última vuelta para pasar a Jorge", ha afirmado.

Sobre los pitos y abucheos recibidos durante la ceremonia del podio, el catalán cree que debe acostumbrarse a ello. "Es de las primeras veces que me pitan, tendré que acostumbrarme a ello. Que acusen a un piloto ganador de dejarse ganar es un insulto. Siempre intento dar el 100%. Lo hice en Malasia, en Australia, lo hago siempre", ha declarado.

"No sé si la tensión baja o sube. La gente dirá que he hecho segundo a propósito, a mí eso nunca me entra en la cabeza porque siempre doy el máximo", ha manifestado el piloto de Cervera.

Por último, apuntó a mirar al futuro. "Ahora pasamos página y el martes empezamos nuevo Mundial. Esperemos que con una moto mas cómoda que nos permita ganar. En Honda tienen toda mi confianza y yo tengo la suya", ha concluido.