La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) investigará el accidente sufrido por el piloto español Fernando Alonso (McLaren) el domingo pasado durante los entrenamientos de pretemporada en el circuito de Barcelona, a consecuencia del cual ha permanecido tres días hospitalizado.



La FIA, según la página especializada Autosport, ha empezado ya a trabajar con el equipo McLaren en el examen de las circunstancias del accidente por si se pueden extraer conclusiones que ayuden a prevenir casos similares en el futuro.



El hecho de que Alonso haya tenido que permanecer tres días en el hospital General de Cataluña ha inducido a la FIA a abrir una investigación, algo que habitualmente no hace en los ensayos, organizados por los propios equipos.



Las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del circuito serán examinadas para intentar averiguar exactamente lo que sucedió el domingo, cuando el McLaren de Fernando Alonso chocó lateralmente contra las barreras de cemento del circuito.



Según se aprecia en el vídeo tomado por una cámara instalada junto a la curva cuatro, enfocando hacia la salida de la curva tres, Alonso sale pasado del giro, trata de corregir la dirección del coche y reduce la velocidad hasta chocar con el lateral derecho contra el muro.



Un portavoz de la FIA, citado por autosport, comentó que era importante averiguar si se pueden adoptar nuevas medidas de seguridad, a la vista del accidente. "Estamos examinando cuidadosamente lo que ocurrió, reuniendo toda la información que podamos en estrecha colaboración con McLaren", dijo.



Fernando Alonso ha recibido este miércoles el alta hospitalaria pero no estará en los últimos entrenamientos de pretemporada que se celebrarán, desde mañana y hasta el próximo domingo, en el Circuito de Barcelona.



El equipo McLaren-Honda ha informado, a través de un comunicado, de que Alonso "regresa a casa de su familia, en España, para descansar y recuperarse" y que no participará en estos últimas pruebas en el trazado barcelonés. La escudería británica ha confirmado, además, que el puesto de Alonso en los últimos entrenamientos de pretemporada lo cubrirá el piloto probador Kevin Magnussen, aunque la responsabilidad de evolucionar el MP4-30 durante esta cuatro jornadas recaerá en Jenson Button, compañero del español este año.