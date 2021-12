Simeone: "Algunas cosas no se imaginan; suceden"

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, declaró, tras la goleada al Real Madrid (4-0) y preguntado por si había imaginado un resultado y un partido así, que "algunas cosas no se imaginan, sino que suceden". [Crónica del Atlético de Madrid 4 - Real Madrid 0, por Felipe Fernández]



El técnico rojiblanco quiso mostrar prudencia y alejarse de la euforia, a pesar de que había logrado un resultado histórico y de que lleva seis partidos consecutivos sin perder ante el Real Madrid, al que eliminó de la Copa en el mes de enero. "Considero este resultado y este partido como uno más de la liga", dijo.



En este sentido, Simeone no quiso hablar de que su equipo sea ahora candidato a renovar el título de liga. "Seguimos diciendo lo mismo. Nuestra filosofía es ir partido a partido. No nos ponemos a pensar más allá de eso porque eso nos desviaría de nuestro trabajo", señaló.



El entrenador también pretendió restarse méritos por el cambio de signo que ha logrado en los derbis. "Simplemente entiendo que los jugadores son la parte más importante del partido. Supimos desplegar sobre el campo el partido que queríamos, con una gran capacidad de interpretación y ejecución de los futbolistas", explicó.



El argentino alabó la labor del brasileño Siqueira. "Creo que ha hecho el mejor partido desde que está con nosotros, en defensa y en ataque. En el gol de Saúl realizó una gran jugada. Es un chico muy noble y que trabaja en consecuencia para que le pasen estas cosas. Va mejorando con el tiempo. Ya le pasó a Griezmann", manifestó.



Y también habló de Saúl: "Es un jugador muy importante para el futuro del Atlético y se lo he dicho a él muchas veces. Por eso hemos querido que se quedase, pero debe de tener paciencia".



Simeone, que no quiso opinar del Real Madrid y del partido que hizo, calificado por Ancelotti como el peor desde que dirige a los blancos, y agradeció a sus futbolistas el trabajo realizado. "Desde mi posición, me toca agradecer a los futbolistas la tarde que nos hicieron pasar. Jugaron muy contundente y con mucha seriedad. Todos los entrenadores tenemos un montón de ideas y las diferencias entre los entrenadores es muy chica. Lo importante es quien ejecuta las órdenes, y yo tengo un grupo que interpreta muy bien todo lo que se les dice", declaró.



"Hoy, las características del partido pedían combinación, velocidad y conducción, y lo interpretaron a la perfección. Tenemos un grupo impresionante que no se conforma con nada, que se exige diariamente y eso nos permite entrenar como se juega luego", añadió.

Tiago: "La clave ha sido la intensidad" El centrocampista del Atlético de Madrid Tiago Cardoso ha reconocido, tras la goleada (4-0) de su equipo ante el Real Madrid en el derbi madrileño de la vigésimo segunda jornada de la Liga BBVA, que "la clave ha sido la intensidad" que han puesto "desde el principio". "Nos vamos muy contentos porque queríamos seguir cerca del Barcelona y Real Madrid. Ha sido una tarde muy buena para nosotros y nos ha salido todo bien desde el principio. La clave ha sido la intensidad que hemos puesto desde el minuto uno", añadió. El internacional portugués explicó cuál era la táctica para ganar a los blancos. "El Real Madrid ha jugado durante la semana y ha sido perjudicial para ellos. Queríamos ir a buscar los espacios que el Madrid deja a sus espaldas. Hemos entrado pronto en el partido y hemos encontrado un sitio para hacer daño al Madrid. Nuestro entrenador sale reforzado, todo lo que nos ha dicho sucedió en el campo", indicó. Para terminar, Tiago se mostró cauto ante la racha de triunfos frente al eterno rival. "He vivido el momento en que no se ganaba y este, en el que parece que todo sale bien. No cambia mucho, sí la seguridad. Tenemos las cosas muy claras, somos muy fuertes y tenemos una identidad. Si vamos por ese camino, la victoria es posible", concluyó.