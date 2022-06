El Atlético de Madrid pasará a ser controlado por un magnate chino, al menos, el 20 % de sus acciones. Desde el inicio de la semana, el presidente rojiblanco, Enrique Cerezo, anda negociando con el magnate chino Jianlin, presidente de la compañía Dalian Wanda Group, para cerrar un acuerdo que se anunciará oficialmente en los próximos días .

La entrada de dinero fresco será un bálsamo para el Atlético, que dependía de nuevas vías de entrada de dinero para poder consolidar ese salto de calidad que ya dio el año pasado para, además de consolidar jugadores, poder conservarlos y hacer fichajes importantes, como ya pasó este verano con Mandzukic o Griezmann.

La permanencia del estandarte más importante del equipo, Diego Pablo Simeone, dependía de las posibilidades de seguir cimentando un proyecto de futuro y que le asegurase poder fichar a lo mejor del mercado y mantenerse en la lucha con los 'grandes', algo que le está costando más esta campaña.

En unos días el acuerdo se hará oficial y el Atlético pasará a hablar un 20% de chino, que traducido en futuros fichajes será bastante más suculento. Además de Gil Marín y Enrique Cerezo, ahora Jianlin tendrá mucho que decir y aportar en el futuro del equipo.

El empresario chino no es un desconocido en el mercado español, él también es el nuevo propietario del histórico Edificio España, situado en el centro de Madrid, adquisición por la que desembolsó la friolera de 265 millones de euros.

El 2015 le ha traído al Atlético un nuevo accionista con posibilidades de dar ese salto cualitativo y cuantitativo en lo que a fichajes y proyecto deportivo se refiere. Ese es el requisito imprescindible que el propio 'Cholo' dejó entrever hace unos días en una entrevista a un medio argentino para su continuidad en el club.

"Veo que el Atlético está en una inercia de seguir creciendo. Eso me permite apostar a mejorar. Si las cosas se encaminan a seguir creciendo, no me movería del Atlético", dijo en la emisora de radio argentina 'Radio América AM 1190'.

El caso del Atlético se suma a otro reciente, el del Valencia. El conjunto ché pasó a ser propiedad de otro magnate asiático, concretamente de Singapur. Peter Lim se hizo con la mayoría de las acciones del Valencia con su compra a Bankia el pasado otoño. Curiosamente, Lim también se interesó en el Atlético y Amadeo Salvo le presentó también la propuesta de compra valencianista al chino Jianlin.