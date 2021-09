El piloto francés Jules Bianchi (Marussia), lesionado de gravedad en el cabeza durante el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, fue operado en el hospital de Mie y no precisa respiración asistida. [Así hemos narrado el GP de Japón de F1 en RTVE.es]



Bianchi sufrió graves heridas en la cabeza como consecuencia de fuerte impacto que sufrió contra una grúa en el circuito de Suzuka. A causa del mal estado de la pista, con mucha agua acumulada en el asfalto a causa de la intensa lluvia que acompañó la disputa de toda la carrera, Bianchi, de 25 años, perdió el control de su Marussia-Ferrari, que acabó impactando violentamente contra una grúa que, a su vez, estaba retirando el Sauber del alemán Adrian Sutil.



L'Equipe informa de que la operación a la que se sometió Bianchi concluyó y que tras la misma el piloto no necesita respiración asistida.

Asimismo, la edición digital del diario francés agrega que el hospital de Mie no emitirá parte médico alguno hasta este lunes, una vez se compruebe la evolución en el estado de salud del piloto, de 24 años.

El piloto francés de Fórmula 1 Jules Bianchi (Marussia) ha sido evacuado del circuito de Suzuka en ambulancia tras sufrir un grave accidente a siete vueltas para el final del Gran Premio de Japón, trasladado a un hospital cercano al escenario de la carrera.