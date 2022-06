Una semana después de lograr su cuarto título mundial de triatlón, el español Javier Gómez Noya sumó este domingo un nuevo éxito a su palmarés al ganar el campeonato del mundo de medio ironman, disputado en la localidad canadiense de Mont Tremblant.

Con solo dos triatlones de esta distancia disputados en su vida y sin haberlo preparado específicamente, el gallego se impuso con un tiempo total de 3 horas, 41 minutos y 30 segundos, y aventajó en 41 segundos al segundo clasificado, el alemán Jan Frodeno, y ya en tres minutos y ocho segundos al tercero, el británico Tim Don, campeón del mundo de distancia olímpica en 2006.

El Mundial de ironman 7.3, creado en 2006, consistió en una prueba de natación de dos kilómetros en el lago Tremblant, 90 de ciclismo y 21 de carrera a pie.

Gómez Noya ya marchaba primero tras el sector de natación, con Frodeno a su estela. Los dos triatletas afrontaron juntos la prueba de ciclismo por las colinas próximas a Mont Tremblant y siempre estuvieron el uno junto al otro.

Durante los 90 kilómetros de ciclismo, con el reglamento clásico que impide ir a rueda o en pelotón, se mantuvo siempre cerca de la cabeza. Diez tratletas llegaron a la segunda transición separados por apenas medio minuto

“Me ha beneficiado que hubiese desnivel“

"En el ciclismo he ido controlando que no se me escapasen. Me ha beneficiado que hubiese desnivel porque subiendo me he encontrado muy bien. En un recorrido totalmente llano puede que hubiese perdido tiempo ante gente más acostumbrada que yo a rodar con la bici cabra", explicó el gallego en declaraciones que difunde en su web.