Tenis | US Open

Una vez más el suizo Roger Federer, segundo cabeza de serie, volvió a ser la gran atracción de la noche neoyorquina del US Open al disputar su partido de segunda ronda, en la pista central Arthur Ashe Stadium, donde no defraudó con su tenis y selló el pase a la tercera ronda con un triunfo frente al australiano Sam Groth (6-4, 6-4 y 6-4).

Federer no quiso sorpresas en su segunda noche como estelar y logró por decimoquinta vez -todos los torneos disputados en Flushing Meadows- llegar a la tercera ronda.

El veterano jugador suizo de 33 años, que busca su sexto título del Abierto, el primero desde 2008 cuando ganó el quinto consecutivo, solo permitió dos roturas de servicio, las dos oportunidades que dio, por cinco de 11 de Groth.

La diferencia a favor de Federer estuvo una vez más en los errores no forzados, que fueron 21 por 30 para su rival, que colocó 37 golpes ganadores, uno más que el exnúmero uno del mundo.

Pero Federer ganó 104 puntos, incluidos los 18 logrados con 27 subidas a la red, lo que demuestra que ha recuperado la agresividad, aunque ahora la aplica con más racionalidad que antes, tras haber recuperado también su "instinto asesino" en los puntos decisivos.

El rival de Federer en la tercera ronda será el español Marcel Granollers, que en un partido maratoniano se impuso al croata Ivo Karlovic por 7-6 (6), 6-7 (3), 7-6 (5), 3-6 y 6-4.

Ferre y Feliciano siguen presentes

Mientras que el español David Ferrer, cuarto favorito, no tuvo que disputar ni un solo tanto porque su rival el australiano Bernard Tomic, no se presentó al no sentirse bien físicamente, el checo Tomas Berdych, sexto cabeza de serie, necesitó de cinco sets y tres horas y 45 minutos antes de vencer por 6-3, 4-6, 6-2, 3-6 y 6-3 al eslovaco Martin Klizan.

La dureza del partido demostró que Berdych sigue sin tener su mejor nivel de juego como dejó patente en las pobres actuaciones que tuvo en los torneos US Open Series de Washington, Canadá y Cincinnati.

La próxima prueba de fuego será el ruso Teymuraz Gabashvili que le ganó por 6-1, 6-4 y 7-6 (4) el duelo de nacionales a su compatriota Alexander Kudryavtsev.

Más cómodos fueron los triunfos del búlgaro Grigor Dimitrov, séptimo favorito, que ha encontrado su mejor nivel desde que participa en el Abierto de Estados Unidos, del croata Marin Cilic (14), de los franceses Richard Gasquet (12), Gael Monfils (20) y Adrian Mannarino que decidieron en tres sets junto al español Roberto Bautista Agut (17).

Mientras que Gasquet superó sin problemas al italiano Paolo Lorenzi por 7-6 (4), 6-3 y 6-3 y tendrá de rival a su compatriota Monfills, que se impuso en tres sets al colombiano Alejandro González (7-5, 6-3 y 6-2).

Cilic, tras superar una reñida lucha en la primera manga, que se decidió por la "muerte súbita", ganó por 7-6 (2), 6-2 y 6-4 al ucraniano Illya Marchenko y su rival será el sudafricano Kevin Anderson, decimoctavo favorito, que necesitó cuatro sets antes de imponerse por 7-6 (6), 2-6, 6-1 y 6-3 al polaco Jerzy Janowicz.