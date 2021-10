El entrenador argentino del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha comparecido ante una abarrotada sala de prensa del Vicente Calderón en la víspera del partido de ida de semifinales de Champions que enfrentará a su equipo con el Chelsea de Jose Mourinho. El clasificarse para la final sería un broche de oro a la temporada de ensueño que está llevando a cabo el club rojiblanco. [Atlético de Madrid - Chelsea en directo, martes 20:45h. en La 1, HD, RNE, y RTVE.es]

“Las valoraciones se hacen al final de la temporada“

El técnico ha prometido que su equipo será invencible en "ilusión y en trabajo" pero también ha querido poner el freno al no querer valorar lo hecho hasta ahora. "Las valoraciones se hacen al final de la temporada, aún no hemos ganado nada", ha dicho.

"El equipo ha crecido y sigue creciendo partido a partido durante todo el curso pero aún no hemos ganado nada", ha explicado Simeone.

“Un partido que se va a resolver por detalles“

Sobre el enfrentamiento ante el Chelsea, El argentino espera un duelo muy igualado, "un partido que se va a resolver por detalles, por alguna individualidad que llegará fruto del trabajo del grupo".

Ante el momento clave de la temporada que viven, momento en el que ya poco tiene que hacer para motivar a sus pupilos, 'Cholo' ha explicado que "en estos momentos las palabras sirven poco, importan los hechos".

Los once jugadores que van a jugar de inicio no los ha hecho públicos Simoene. "Tengo alguna duda, hasta después del último entrenamiento no lo sabré seguro", añadió.

“Será un partido especial para Fernando Torres“

Sobre la ausencia de Eto'o, que no ha viajado con el Chelsea, no ha querido hablar. Sí lo ha hecho, a través de elogios, de Fernando Torres. "Será un partido especial para él. La gente no estará con él durante el partido pero antes y después tendrá la ovación que merece porque es un chico de la casa que es del Atlético de Madrid esté donde esté", ha afirmado.

“Courtois está igual que el resto de compañeros“

Uno de los protagonistas claves de la eliminatoria será el portero belga Courtois, según su entrenador, el cancerbero no vive un estado especial de nervios."Courtois está igual que el resto de compañeros. Está muy ilusionado con la oportunidad y va a dar lo mejor", ha asegurado.



El argentino añadió además que "no preocupan" las posibles consecuencias que tendría que juegue Courtois. En Inglaterra se ha ruomreado que Mourinho sería capaz de tener al belga un año en el banquillo si el Atlético lo alínea.

Simeone no ha querido valorar la difícil situación que vive el equipo de Mourinho antes del choque después de perder conrtra el colista en la Premier y complicarse mucho la liga inglesa. "Dependemos de nosotros, sabemos cuales son nuestras virtudes y nuestros defectos. Lo que le sucede al rival es problema de su entrenador y del club al que representa", ha explicado.

“No somos iguales pero tenemos situaciones similares“

El entrenador argentino ha reconocido que su Atlético y el Chelsea se parecen: "No somos iguales pero tenemos situaciones similares como las defensas menos goleadas en nuestras ligas, juego directo, buen balón parado, etc", ha reconocido.

Raúl García: "Somos un equipo con ambición y que quiere ganar" El centrocampista prevé que el partido será "muy igualado" y afirmó que el colchonero ha demostrado este curso ser un equipo "con ambición y que quiere ganar". “Será un partido muy igualado“ "Será un partido muy igualado, jugamos con un rival que tiene una idea muy clara de lo que propone. Hemos trabajado para llevarlo de nuestro lado, pero será un partido muy físico y el tema táctico estará muy presente", manifestó en la rueda de prensa de la víspera.



Raúl García aseguró que el Chelsea de José Mourinho pese a su historial "no asusta". "Estamos hablando de fútbol. Enfrente hay un gran rival y hay que hacer las cosas bien, pero si algo hemos conseguido es ser un equipo con ambición y que quiere ganar. Miedo no, respeto siempre", matizó el centrocampista colchonero.