Mundial de Natación de BCN | Aguas abiertas

La nadadora española Erika Villaécija ha asegurado que se ve con medalla tanto en la prueba reina de las aguas abiertas de 10 kilómetros, en la que competirá este martes, como en los 1.500 metros en piscina del Mundial de Natación de Barcelona, ya que ello es su ilusión de cada día y para lo que trabaja, si bien ha negado que sea una decepción quedar fuera del podio en una cita en la que ejerce de anfitriona.

En una entrevista concedida a Europa Press, la catalana aseguró que la experiencia le sirve para disfrutar más de las competiciones y sacar mejor rendimiento, así como que no se entrena para nada más que no sea estar en la pugna por las medallas.

"En las dos pruebas me veo con medalla, es la ilusión que tengo cada día. Si no fuera así no llegaría a nada. Siempre he dicho que nado para estar en podio, si no entrenara con esta idea no habría llegado donde he llegado. Pero no sería una decepción no llegar, tengo que optar al máximo y después ya pasa lo que tenga que pasar", esgrimió Villaécija.

Con su octavo puesto en los 10 kilómetros en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, y un mayor entrenamiento, confía en mejorar. "Si das el cien por cien compitiendo y ganas el oro bien, pero si das el cien por cien y quedas octavo, no pasa nada porque has dado todo y tienes que quedarte tranquila. Estoy con muchas ganas de empezar, con mucha ilusión y ganas de hacerlo bien", aseguró.

“No sería ningún fracaso irme sin medalla“

"No sería ningún fracaso irme sin medalla, en estos más de diez años he aprendido que lo que hay que hacer es disfrutar, si lo haces sale bien. Y nadar en Barcelona es una motivación, tienes que saber que estás delante de un 'test' y que tienes que confiar, la gente paga por venir a verte y tienes que dar lo mejor de ti para que también disfruten ellos", añadió sobre las sensaciones que tiene al nadar en casa.

Además, se ve "igual de fuerte" en las dos pruebas en que competirá, tanto en los 10 kilómetros como en los 1.500 metros. "Son dos oportunidades que tengo que aprovechar. Con la experiencia he aprendido muchas cosas, me tomo todo con más calma y disfruto más de mí, de la competición, y que no pase todo tan rápido como al principio. Lo mejor es disfrutar del momento, porque es lo que te quedará", se sinceró.

"Lo más bonito sería subir al cajón más alto del podio, sería el mejor recuerdo. Ver el Palau Sant Jordi, que digan tu nombre y que todo el mundo te anime es un recuerdo que te queda para siempre", apuntó en referencia a la prueba de 1.500 metros.

En ella se medirá, además de a las mejores, a Mireia Belmonte, que va alargando su distancia máxima en competición. "Es una rival más, la verdad es que ahora hay dos nadadoras muy fuertes y Mireia es una rival con la que competir, y a ver qué sale. Lo mejor sería que las dos estuviéramos en la final porque sería una muy buena representación", aseguró.

"Después de las dos medallas en Londres todos los ojos y focos de atención están puestos en ella, creo que puede hacer un buen campeonato, como todos. Los récords están para superarlos y a ver si el de Roma de 11 medallas se supera en Barcelona", comentó sobre su compañera en la delegación y las posibilidades de toda la selección en global.