Fútbol | Premier League

Españoles en la Premier: Wigan (8): Crusat, Joel, Román, Jordi Gómez, Campabadal, Piscu, Ramis y el míster Roberto Martínez Chelsea (5): Mata, Torres, Azpilicueta, Oriol Romeu y el técnico Rafa Benítez Arsenal (5): Arteta, Cazorla, Monreal, Miquel y Bellerín Swansea (4): Rangel, Pablo, Chico y Michu Liverpool (3): Reina, Suso y José Enrique Man. City (3): Silva, Javi García y Denís Suárez Sunderland (1): Cuéllar Man. United (1): De Gea Tottenham (1): Cristian Ceballos Norwich (1): Garrido QPR (1): Granero

Cuando el millonario local David Whelan compró el modesto club de su localidad, el Wigan Athletic, con el sueño de jugar algún día la Premier League la gente lo tomaría por loco. Ahora, 18 años después, el club lleva ocho temporadas en la máxima catgoría inglesa.

El Wigan en 1995 estaba en la Third Division, la cercanía con Liverpool y Manchester hacía que los aficionados al fútbol siguieran a los dos grandes y el Wigan Warriors de rugby era un equipo puntero que acaparaba la mayoría de los elogios en la ciudad.

Whelan confió en unos españoles para cumplir su sueño, los llamados "The three amigos", fichó a Roberto Martínez, Isidro Díaz y Jesús Seba, entonces jugadores. El proyecto no cuajó y tardaron muchos años en ascender las categorías hasta la Premier.

En 2005 el Wigan jugaba su primer partido de Premier League ante el Chelsea y cuatro años después se mantenían en la élite. Entonces, Whelan volvió a contar con "un amigo", el español Roberto Martínez que despuntaba en sus primeros años como entrenador en el Swansea, de la First Division (hoy, Football League Championship), con el que estuvo a punto de ascender.

Tres temporadas después, el Wigan jugará su primera final de FA Cup. En el nuevo Wembley se impuso al Millwall por 0-2 en las semifinales, en la final se las verá con el Manchester City y salvo catástrofe de los de Mancini, su clasificación para la Champions otorga ya una plaza en la Europa League 2013-14 al Wigan Athletic, gane o pierda la final.

Si jugar Premier era un sueño, llegar a una final y clasificarse para Europa era una utopía. Pues se ha cumplido bajo la batuta de Roberto Martínez, un chico de Balaguer (Lleida) que emigró en 1995 en busca del éxito como futbolista en Inglaterra y se ha convertido en uno de los entrenadores más respetados del país.

Su alumno aventajado es Jordi Gómez, es su prolongación en el campo. El técnico lo tuvo a sus órdenes en Swansea y se lo llevó a Wigan con él, y el canterano del Barça dirigió con maestría a su equipo en la semifinal, siendo el mejor del partido, y protagonizando la mejor jugada con su pase a Callum McManaman en el segundo gol.

El "Spanish Swansea" también jugará Europa League Otra historia de sueños cumplidos, el Swansea City, se convirtió hace dos temporadas en el primer equipo galés en jugar la Premier League. A punto estuvo Roberto Martínez de lograr la hazaña en la 2008-09, pero dejó los mimbres necesarios para que al año siguiente se lograra lo que él no pudo conseguir. Brendan Rodgers fue el encargado de guiar al Swansea a la Premier y mantenerlo el primer año en la categoría, pero la llamada del Liverpool le hizo abandonar el club tras dos exitosos años. Michael Laudrup tomó las riendas y este pasado verano llegaron de su mano 'Michu', 'Chico' y Pablo, el exvalencianista se convirtió en el fichaje más caro de la historia del club (5,5 millones de libras, unos 6,44 millones de euros). Estos tres españoles se unían a Ángel Rangel, que llevaba en la filas del equipo galés desde 2007. Estos cuatro jugadores hacen que el Swansea, muchas veces, alinee más jugadores españoles que muchos equipos de la Liga. El equipo de Laudrup logró el hito de alzar la Copa de la Liga frente al Bradford por 5-0, tras haber eliminado en rondas previas a Chelsea y Liverpool. Ese éxito les asegura representar a Gales en la Europa League 2013-14.

Michu y Cazorla, entre los máximos goleadores A parte de los éxitos colectivos, individualmente también están destacando los "españoles por la Premier". Michu ha rentabilizado los tres millones de euros que pagó el Swansea este verano al Rayo por su traspaso con 17 goles en su primera temporada. Tiene dificil la misión de superar a Fernando Torres con 24 goles en su año de "rookie" como el mejor debutante español (el segundo mejor extranjero tras Van Nistelrooy) en la Premier, debería marcar 7 o más goles en los 7 partidos que le restan a su equipo. Cazorla también está justificando la inversión del Arsenal por él, casi 20 millones para las maltrechas arcas del Málaga. El menudo medio centro español es el máximo goleador de su equipo con 12 tantos (entre los diez máximos goleadores) y 7 asistencias (también en el "top ten").