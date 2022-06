La exseleccionadora española de natación sincronizada Anna Tarrés ha asegurado que ella no provocó la retirada de la gran referencia de la 'sincro' española, Gemma Mengual, sino que fue la catalana quien se retiró y, además, ha añadido que tras su maternidad y dos años fuera de la rutina el cuerpo de la atleta ya no respondía "de la misma manera".

"Mengual achacó físicamente los dos años de retirada, me equivoqué al creer que podía llegar a recuperarse. El cuerpo ya no le respondía de la misma manera y la mente tampoco. Yo no la retiré, se retiró ella", aseguró Tarrés en una entrevista a 'XLSemanal' recogida por Europa Press.

La exnadadora, en el acto de presentación del libro El agua o la vida el pasado 6 de marzo, señaló públicamente a su exentrenadora como responsable de su retirada anticipada.