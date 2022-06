El piragüista David Cal, mejor medallista olímpico español, con un oro y cuatro platas, de la historia, confesó que en los últimos 4 años no ha recibido "todo el apoyo" que quisiera de la Real Federación Española de Piragüismo (RFEP), pero que la decisión de marcharse a Brasil para preparar los Juegos de Río "no es sólo por eso" sino porque el proyecto que le han ofrecido "es muy bonito" y podrá entrenarse en el mismo lugar en el que competirá.

“Hemos tenido bastantes problemas, he estado sin cobrar la beca desde enero hasta la Olimpiada“

"Evidentemente, durante este ciclo olímpico, en estos últimos cuatro años, no hemos recibido todo el apoyo que quisiésemos de la Federación. Hemos tenido bastantes problemas, he estado sin cobrar la beca desde enero hasta la Olimpiada. Son siete meses y siempre que pedimos algo, siempre hay problemas, pero la decisión de marcharme no es sólo por eso", aseguró David Cal a Europa Press este jueves, tras recibir el premio 'Ser Primero' del Consejo de Administración de Bodegas Protos en Peñafiel (Valladolid).

El medallista de plata en la final de C-1.000 en los Juegos de Londres 2012 declaró que otro de los motivos es la "bonita" oferta que supone irse a Brasil y entrenarse en el mismo lugar en el que competirá en los Juegos. "Allí en Brasil tenemos un proyecto muy bonito. El país organizador invita a entrenar a sus deportistas y a mí a entrenar con ellos y estar allí, en la pista en la que vas a competir, voy a estar con más gente porque en Pontevedra entreno sólo, me parece un proyecto muy bueno. Creo que el cambiar de aires me va a venir muy bien", dijo con respecto a su marcha.

Además, comentó que, aunque España estuviera económicamente bien, habría tomado "la misma decisión". "La situación económica por la que pasa España ayuda a tomar la decisión, pero seguramente si la situación del país fuese económicamente buena tomaríamos la misma decisión que estamos tomando, ya que la posibilidad de estar entrenando allí en Brasil, en la pista en la que vas a competir y teniendo todos los medios que vamos a tener, las facilidades, pues me pareció una oferta bonita", reiteró.

Cal reconoció que por una parte "no" se siente valorado por la RFEP, pero lo entiende, ya que no están pasando "un buen momento económico". "No pueden brindarme todos los medios que necesito, tampoco es nada excesivo, simplemente los medios necesarios para poder entrenarme en condiciones. Estamos en un momento malo y seguramente si la Federación tuviese la posibilidad de darme los medios que necesito pues los tendría, pero en este momento es complicado y no se puede", confesó.

El piragüista pontevedrés contó un ejemplo de la mala situación por la que pasa la RFEP al no poder proporcionarle un pulsómetro en los meses anteriores a los Juegos Olímpicos de Londres. "Antes de la Olimpiada se nos estropeó un pulsómetro, una herramienta de trabajo que utilizamos mucho, y nos decían que no nos podían dar otro hasta dentro de unos meses y era justo pocos meses antes de los Juegos de Londres por lo que no podíamos estar sin pulsómetro con lo cual facilidades de este tipo en este ciclo no tuvimos", aseguró. "