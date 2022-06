Windsurf | Marina Alabau

Recién llegada de Filipinas, de nuevo en su Sevilla natal, en familia y de vuelta a casa por Navidad, la windsurfista Marina Alabau atiende a RTVE.es tras su nuevo éxito, el campeonato mundial de RS One, que pone un broche de oro al mejor año de su carrera deportiva, coronado con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Con los pies en el suelo pero siempre ambiciosa, Marina Alabau se ha erigido como "el rival a batir" en el mundo del windsurf, pero no se plantea grandes metas a largo plazo. Prefiere seguir paso a paso, tal y como ha conseguido sus éxitos hasta ahora.

Pregunta (P): 2012, ¡vaya año! ¿podrías resumirlo en una sola palabra?

Respuesta (R): Este año lo calificaría como inmejorable.

P: Después del gran éxito en Londres, has acabado el año triunfando en la meca del windsurf asiático ¿Qué ha significado para ti la victoria en la playa de Bulabog?

R: Ha sido algo que no me lo esperaba, no estaba en mi calendario y decidí ir en el ultimo momento tras una invitación de la organización. Yo me encontraba en Tailandia. Recibí allí la invitación, busqué en internet donde se encontraba la isla y pensé... ¡pero si esta ahí al lado!, ¡me apunto! Ha sido una experiencia muy buena, el ambiente era relajado, no como las regatas RS:X, y había mucha gente joven. Ha sido muy motivador para mí.

P: ¿Weymouth o Bulabog? Para los amantes de la playa, la respuesta es clara, pero ¿para una windsurfista?

R: No tiene nada que ver cómo se vive el windsurf en cada sitio, pero, por supuesto, ¡¡Boracay mejor!! Weymouth es Inglatera, hace frío, llueve mucho... aunque los vientos son muy buenos. Y Boracay es un isla paradisiaca, llena de palmeras, agua transparente y arena blanca, es el Caribe asiático. Además, la gente es súper simpatica y ¡saben bailar! En Weymouth se navega con neopreno de 4 mm y en Boracay... ¡en bikini!

P: Pero Boracay te puso en más de una dificultad, sobre todo al principio. ¿Cuál ha sido la clave de tu éxito?

R: En Boracay no competía con el material de rsx, era otra tabla y otra vela, más pequeña, y tardé tiempo en acostumbrarme al material. Por eso fuí mejorando a lo largo del campeonato.

P: Después de Londres, has participado en dos competiciones y has logrado plata y oro. ¿El oro olímpico da alas?

R: No creo que me de alas, simplemente cuando eres campeona olímpica significa que tu nivel es muy alto, luego he hecho campeonatos con menos nivel y también los he ganado.

P: Tras ganarlo practicamente todo en RS:X, ¿te apetecía un cambio de categoría? ¿Cómo ha sido la adaptación a RS One?

R: El cambio ha sido muy bueno, no solo por el cambio de material sino por el cambio de ambiente. Me ha gustado mucho el tour asiático, me han tratado muy bien, todo el mundo se quería hacer fotos conmigo y he firmado muchos autógrafos, eso no me pasa en Europa. El formato de competición también era diferente, mangas de 10 minutos en vez de 45, y con mas descansos, por lo que la cometicion no es tan dura. La RS One es como una gama baja de RS:X, el material es mas barato y la vela más pequeña, esto hace que el navegar sea más fácil y menos físico, por lo que mas personas se animan a competir.

P: El primer oro mundial en RS One es para Marina Alabau, ¿te consideras la rival a batir en la categoría? ¿A que windsurfistas destacarías?

R: Sin duda soy el rival a batir, pero hay muchas windsurfistas buenas que me lo ponen muy difícil, entre ellsa, Zofia Klepaska (polaca), Lee Kortst (israelí) y Bryony Shaw (inglesa).

P: Aunque Londres está muy reciente, ¿has pensado ya en Río 2016? ¿sueñas con un nuevo oro?

R: Sin duda, me encantaría volver a los Juegos en Río y ganar otro oro, sería increíble, pero todavía queda muchísimo, y en cuatro años pasan muchas cosas, así que entreno pensando en los próximos campeonatos y Río ya vendrá.

P: Después de un año tan glorioso, las navidades en la casa de los Alabau estarán siendo grandiosas, ¿cómo lo estáis celebrando?

R: Los estoy celebrando como todos los años: cena en Sevilla con todos los primos y tíos y Navidad en casa de mi madre, las hermanas y los novios.

P: ¿Cuáles son tus próximos retos? ¿Cómo se presenta 2013?

R: Hay un objetivo claro, el Mundial 2013, que será el próximo mes de marzo en Buzios.

Allí, en Búzios, a menos de 200 kilómetros de Río de Janeiro, Marina Alabau se encontrará por primera vez con las aguas brasileñas, aquellas en las que espera volver a triunfar en 2016. Aunque antes, por supuesto, su objetivo será quedar en lo más alto del podio en el Mundial, en el que retomará el contacto con la categoría RS:X.