Londres 2012 | Vela

La regatista española Marina Alabau ha conseguido el primer oro para España en vela, clase RS:X en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Este martes ha terminado en primera posición en la última regata, la 'Medal Race', donde un séptimo puesto le bastaba para asegurar el título de campeona olímpica.

Es la primera medalla en la modalidad de tablas que se suma a la fructífera historia de la vela olímpica nacional. La plata ha sido para la finlandesa Tuuli Petaejae y la polaca Zofia Noceti-Klepacka ha completado el podio.

La sevillana, que participa en sus segundos Juegos después de obtener una cuarta posición, cuando era favorita al podio, hace cuatro años en Pekín 2008 vino a las aguas de Weymouth con mucha fuerza y desde el inicio se colocó primera en la clasificación general.

Alabau: "Era mi momento y lo he aprovechado"

La windsurfista española Marina Albalau, oro olímpico en los Juegos de Londres 2012, se ha mostrado feliz con el resultado y ha asegurado en declaraciones a TVE que está "contenta" con cómo he "navegado, rápida y lista".





"Siempre que he estado primera en un campeonato el primer día no me he bajado de ahí. El primer día me puse primera y me dije: esto significa algo. Era mi momento y lo he aprovechado", ha afirmado la joven sevillana, que ha dedicado su victoria a sus entrenadores.