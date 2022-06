El mismo día que se da a conocer el nombre de la nueva directora técnica del equipo español de natación sincronizada, un grupo de exintegrantes de la selección española de esta categoría ha redactado un comunicado en el que critican abiertamente los métodos utilizados por la anterior responsable del equipo, Anna Tarrés, informa Efe.

Las firmantes del comunicado, de cuatro páginas, con fecha del 22 de septiembre y avanzado por LaSexta el mismo día en que se filtraba el nombre de Ana Montero como nueva directora técnica de la natación sincronizada, denuncian el abuso psicológico y las malas prácticas de Tarrés.

A su juicio, ha llegado el momento de explicar los verdaderos motivos del cese de la exentrenadora en un texto bajo el título "Cuando se puede evitar un mal, es necedad aceptarlo". Por ello, en buena parte del comunicado recuerdan desagradables experiencias personales vividas por las protagonistas.

“Fuera del agua gorda, vete al psicólogo” o "Esta medalla no te la mereces, no has hecho nada por conseguirla. Es para mi hija, que le hace mucha ilusión" (frase dirigida a la nadadora Paola Tirados Sánchez al bajar del podio del preolímpico de Pekín 2008) son algunas de las palabras que Anna Tarrés dedicaba a las integrantes de su equipo, según cuentan en el comunicado las propias exnadadoras de sincronizada.

Ana Violán, una de las quince nadadoras firmantes -tres de ellas suscriben desde el anonimato y una solo da su nombre de pila, Laia- preguntaba en una ocasión a su entrenadora si podía abandonar la piscina en un entrenamiento al sentir náuseas. Y la respuesta de Tarrés, según su expupila fue: "¡Trágatelo que aún te queda una hora y media para terminar! Si no, fuera, te vas a tu casa y no vuelvas".

En el escrito se reconoce, asimismo, que nadie puede cuestionarle a Anna Tarrés los resultados obtenidos (55 medallas ganadas en 15 años de trabajo), pero también se resalta que "el deporte español no debe admitir, ni sentir orgullo de medallas conseguidas A CUALQUIER PRECIO", redactan textualmente.

"Sabemos lo que es ganar y sabemos lo que es perder, nadie se queja del trabajo duro, la máxima exigencia o la disciplina que tiene que ejercer un entrenador sobre su equipo, pero sus formas no han tenido límites y sin límites cayó en un "TODO A COSTA DE TODO" (sic), un método peligroso y perverso, donde el fin justifica siempre los medios".

"Un buen entrenador debe ser capaz de liderar ganándose el respeto y la admiración de su equipo, pero Anna optó por el camino fácil, sembrar el PÁNICO para que nadie le causara el más mínimo problema, negándose a aceptar críticas y opiniones de gran parte de las personas que estábamos implicadas en su proyecto (...) o te conviertes en su marioneta o te olvidas de un deporte por el que has trabajado casi toda tu vida", sentencian.