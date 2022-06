Londres 2012 | Reacciones

El palista español David Cal mostró su satisfacción tras haber conseguido la medalla de plata en la final de C-1 1.000 metros de los Juegos de Londres, con la que se convirtió en el deportista olímpico español con más medallas de la historia.

Al acabar la prueba, un exhausto Cal dijo a RTVE.es: "Ahora mismo me siento muy cansado, pero desde luego conseguir esta quinta medalla es un honor. Es muy gratificante cuando te marcas un objetivo y al final lo consigues".

“Llegué a echarlo todo y al final conseguí esa segunda posición“

"Han sido cuatro años de duro trabajo y parecía, sobre todo en el primer año del ciclo que había muchas dudas. Sobre si iba o no a llegar. Al final hemos conseguido nuestras metas. Nos clasificamos y ahora nos vamos para casa con una nueva medalla de plata olímpica", continuó el palista gallego.

Sobre la carrera que le dio ese preciado metal, David Cal explicó: "He sufrido bastante porque empecé un poquito atrás. Fui cogiendo ritmo poco a poco y fui de menos a más, remontando, remontado. Sabía que tenía un poquito de cambio, llegué a echarlo todo y al final conseguí esa segunda posición".

Poco a poco, el español se sintió más relajado y a su cara empezó a salir el gesto de felicidad de los vencedores. "Estoy muy contento. Tengo la ansiada quinta medalla olímpica, que le dedico a toda esa gente que me ha apoyado. Yo soy la parte visible, pero hay mucha gente por detrás", expresó.

“Fui cogiendo ritmo. Hice una carrera muy lineal, sin cambios bruscos“

David Cal continuó ofreciendo sus sensaciones durante la prueba: "Yo hubiera preferido algo más de viento, que era muy flojo, pero no nos vamos a quejar. La medalla ha estado ahí un poquito lejos, pero sabía que tenía cambio. Tranquilo, confiado, aunque un poquito impaciente porque veía que no me acercaba al grupo".

El palista español también explicó su táctica: "Las carreras se pueden plantear de muchas formas. Yo me gasté poquito al principio. Fui cogiendo ritmo. Hice una carrera muy lineal, sin cambios bruscos de ritmo y solo al final fue cuando empleé algo más de fuerza", explicó.

Además, hubo lugar para el recuerdo: "Supongo que en mi pueblo, la gente de Cangas, Pontevedra, Galicia y toda España, estarán contentos y celebrándola. Ahora lo que espero es irme para casa y disfrutar con los míos", concluyó.