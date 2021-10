El juego de RTVE.es 'Desafío Champions' ha quedado finalista en los premios Gamelab, los premios nacionales a la industria del videojuego, dentro de la categoría de 'Mejor juego para navegador', en la que competirá con 'Furfur and Nublo 2', 'Lost on the Lost planet' y 'Spitit Fencer'.

El ganador lo decidireis vosotros, los que mejor conoceis el juego y que habéis disfrutado de él desde su lanzamiento, ya que una votación popular decidirá el nombre del juego ganador. Ya puedes dejar tu voto por 'Desafío Champions aquí:

http://www.gamelab.es/2012/premios/premios-del-publico/ficha/?id=15

El juego, inspirado en la Champions League, enfrenta a dos jugadores en batallas de fútbol fantástico que se encuadran en competiciones, ligas y campeonatos por equipos o selecciones. Una amplia gama de posibilidades y dificultades que se ajustan tanto al jugador más novato como al más experimentado.

Vota ya por 'Desafío Champions' y si aún no lo conoces, todavía estás a tiempo de enfundarte tu traje de batalla y embarcarte en tu propio desafío.