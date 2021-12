Djokovic es un jugador muy sólido, sin apenas errores, y con un estado de forma envidiable que recuerda a la mejor versión de Rafa Nadal, pero hoy no ha estado fino a pesar de haber acabado ganando a Murray en cinco sets por 6-3, 3-6, 6-7, 6-1 y 7-5. Murray es irregular y capaz de hacer en un mismo juego un gran punto y después fallar bolas aparentemente fáciles. Hoy el escocés ha jugado como siempre, con muchos altibajos, pero creyendo que podía llegar a la final del domingo ante Rafa Nadal, pero al final ha sufrido una pajara que le ha dejado KO. [Así te hemos contado el Djokovic - Murray en vivo].

Será la tercera final consecutiva de Grand Slam que disputarán el actual número uno y dos del mundo, después de que Djokovic se impusiera en Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, en cuatro sets. La conseguida en el All England Tennis Club le sirvió además al serbio para arrebatar el número uno mundial al tenista de Manacor.

Será el trigésimo enfrentamiento entre ambos, con un balance favorable al español de 16 triunfos por 13 victorias, si bien el año pasado el serbio ganó en las seis ocasiones que se vieron las caras, todas ellas en finales y en las tres superficies posibles.

En partidos a cinco sets como será el de este domingo, se han enfrentado en siete ocasiones, con cinco victorias para el español (dos veces en Roland Garros, en una eliminatoria de Copa Davis, en Wimbledon y en el Abierto de Estados Unidos), mientras que los primeros triunfos de Djokovic llegaron el pasado año en las finales de Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos

En esta semifinal, desde el primer momento el número uno del mundo ha tomado el mando sin dar apenas un respiro a un Murray que aunque ha puesto toda su voluntad ha terminado derrotado en 47 minutos, por 6-3, gracias a dos breaks a favor de 'Nole'.

Todo parecía de cara para el balcánico ante un irregular Andy Murray. De hecho, en el segundo set el serbio se puso rápidamente 2-0. Sin embargo, cuando peor estaba el número cuatro del mundo sacó a relucir lo mejor de su juego con un gran servicio y bolas ganadoras al fondo de la pista que sorprendieron a su oponente el cual perdió cuatro juegos seguidos. Al final acabó imponiéndose a Djokovic por 3-6 en 65 minutos.

Así siguió la igualdad hasta el 5-5 momento que aprovecho el mejor Murray del partido para romperle el servicio a su rival y ponerse con todo a su favor. Sin embargo, una vez más Djokovic no se amilanó y condujo el set a un ' tie-break' de infarto que finalmente se llevó el escocés , tras 88 minutos, ante un atónito y exhausto Djokovic.

La 'pájara' de Murray

Cuando más a favor tenía el partido Andy Murrray sucedió lo más inesperado. El escocés se quedaba clavado en cada bola que le lanzaba desde el otro lado de la pista Djokovic. Hasta tal punto llegó el bajón físico de Murray que en apenas 10 minutos, Djokovic le endosó cuatro juegos seguidos.

Murray apenas llegaba alas bolas y solo pudo evitar el rosco ganado un juego con su servicio para terminar la cuarta manga con un severo correctivo por parte del número uno del mundo que le metió un 6-1.

El desgaste físico y la falta de concentración acabó pasando factura al jugador escocés, quien, aunque tuvo una pequeña resurrección en el quinto set, fue incapaz de superar a un crecido Djokovic, al que se veía menos fundido tras más de cuatro horas de partido.

El punto de inflexión llegó en el sexto juego cuando el serbio le hizo un break al escocés que permitió tomar la delantera. Todavía llegó la resurreción de Murray que logró hacerle un 'break' para ponerse 5-4 en el marcador y luego 5-5 con su servicio.

La igualdad era máxima y los dos no estaban dispuestos a bajar los brazos. El siguiente juego Djokovic no podía dejarlo escapar despúes de haber perdido dos seguidos. Así fue. Se quedó con ese y también con el último en el que el tenista escocés no puso mucha resistencia.

La final del Open de Australia 2012 ya está clara. Rafa Nadal estaba esperando y ya conoce a su rival. Después de cinco horas de partido, quizá el más beneficiado sea el tenista español que tendrá a un rival algo más cansado.