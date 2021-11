El brasileño Neymar, delantero del Santos, ha asegurado tras el partido que su equipo ganó al Kashiwa Reysol que las expectativas depositadas sobre él en su estreno en el Mundialito no le han supuesto un problema, porque para él "la presión es un placer".



"No tengo esa impresión pese a que esto sea un Mundial, un enfrentamiento importante", respondió el jugador "peixe" al ser preguntado sobre si la atención puesta por los medios con respecto a su debut en el Mundialito le había resultado excesiva.



En la zona mixta del estadio Toyota de la provincia de Aichi, donde su equipo venció 1-3 al conjunto nipón en la primera semifinal del Mundial de Clubes 2011 de Japón, Neymar añadió además que esas expectativas tan altas no le afectan, "porque la presión es un placer".



"Si el Barcelona juega con nosotros la final, esperamos hacer un buen partido", explicó con respecto a la posibilidad de que el equipo blaugrana, favorito mañana en la otra semifinal del torneo que disputa con el Al Sadd catarí, se tope en el encuentro decisivo del domingo con el Santos, clasificado gracias a su victoria de hoy.



"Hoy ha sido un estreno con victoria, que es lo más importante, y estoy muy feliz", comentó el delantero brasileño de 19 años, que marcó hoy un golazo desde fuera del área que encarriló el triunfo del Santos.

"Mejor gol del año" El futbolista fue humilde cuando se le preguntó sobre si el tanto debería figurar entre los candidatos a "mejor gol del año" de la FIFA y optó por soltar unas carcajadas y decir "No sé".



La estella del Santos afirmó estar contento sobre todo porque ha podido superar la fatiga, que atribuyó al viaje a Japón y a la espera en el país asiático para jugar el partido inicial en la competición. "Hemos estado siete días sin disputar un partido y siento un poco de cansancio", añadió.