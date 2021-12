El español Feliciano López se impuso al checo Thomas Berdych, reciente campeón en el torneo de Pekín, por 6-4 y 6-4, para alcanzar los cuartos de final del Masters 1.000 de Shanghái tras una hora y 21 minutos de juego.

El toledano liquidó el encuentro por la vía rápida, con dos voleas definitivas y dos saques directos consecutivos en el último juego. El tenista español realizó un fenomenal partido en el que casi no cometió errores.

Feliciano sacó bien y jugó con soltura por toda la pista para seguir con su camino ascendente hacia los 20 primeros tenistas de la clasificación de la ATP.

En los cuartos de final, Feliciano López, semifinalista de este torneo hace dos temporadas, se enfrentará con el alemán Florian Mayer, verdugo de Rafael Nadal.



Berdych es sexto en la lista "Batalla por Londres" en la que ya hay cinco jugadores, con David Ferrer que lo logró este jueves, que tienen billete para la Copa Masters.

El tenista valenciano Juan Carlos Ferrero tuvo tres bolas de partido en el segundo set, pero no las supo aprovechar. Al final, David Ferrer sentenció un partido que tenía perdido, debido en parte a las dolencias en el tobillo del jugador de Ontinyent. El resultado fue de 1-6, 7-5 y 6-2 para Ferrer, que se verá las caras en los cuartos de final ante el estadounidense Andy Roddick, verdugo del español Nicolás Almagro.

Esta temporada, Ferrer comenzó con las semifinales del Abierto de Australia, batiendo a Rafael Nadal en el camino, y después sumó dos títulos Auckland y Acapulco, además de ser finalista en tres torneos más: Montecarlo, Barcelona y Bastad, y alcanzar en otros tres los cuartos de final. "He sido muy regular y es por lo que he estado luchando todo el año", comentó.

"Esa es la clave, nunca me había clasificado tan pronto, en estas fechas, y estoy muy contento y muy feliz". "Es una grata sorpresa. Llevo un año muy bueno, creo que es el mejor de mi carrera respecto a la madurez, al tenis y a todo. Ahora me quedan muchas cosas que jugar antes de la Copa Masters pero es un objetivo que está cumplido, que siempre miraba de reojo, y ahora hay que mirar hacia adelante y seguir", añadió.

Tras el partido, Ferrer no vaciló en asegurar que el 2011 "es el mejor año" de su carrera. El año pasado, Ferrer necesitó ganar el torneo de Valencia, que comienza dentro de dos semanas, y del que es copropietario junto con Ferrero, para asegurar su pase a Londres. Pero esta vez ha conseguido su objetivo sin tantas complicaciones y con más celeridad.

Roddick gana a Almagro

Ahora, Ferrer se enfrentará contra el estadounidense Andy Roddick, verdugo de Nicolás Almagro, y a quien ha vencido en cinco de las nueve ocasiones que se han medido, aunque en la más reciente en el Abierto de EE.UU. este año, ganó el americano.



El estadounidense se clasificó por primera vez en su carrera para los cuartos de final del Masters 1.000 de Shanghái al vencer al español Nicolás Almagro por 6-3 y 6-4.

El saque de Roddick fue una vez más un tremendo escollo para Almagro que jamás dispuso de un punto de rotura para tener alguna opción sobre el estadounidense. Por contra, Roddick hizo diez directos y rompió el del español en dos ocasiones, para hacerse con la victoria en 71 minutos.

“Almagro deberá seguir luchando en Valencia y París por el billete para la Copa de Maestros“

En el caso de Almagro, la derrota le aleja algo más del objetivo de luchar por una de las tres plazas restantes para la Copa de Maestros, pero el murciano no se da por vencido y tira de buen ánimo. "Por ilusión nadie me va a ganar", afirma.



"El balance de la gira asiática es que yo venía a puntuar en este torneo, ya que en Pekín para hacerlo debería haber sido campeón. Aquí venía a arañar puntos y han sido al final 90, pero podían haber sido algunos más, si hubiera ganado algún otro partido", dijo Almagro.

"Pero lo importante es que antes no los tenía y hay que seguir pensando en el trabajo y que se pueden conseguir los objetivos. A día de hoy es más difícil (lograr la clasificación para Londres) porque queda un torneo menos, pero la esperanza es lo último que se pierde y por ilusión nadie me va a ganar, y voy a luchar por ello", añadió.

Me quedan dos torneos y uno de ellos, Valencia, me hace mucha ilusión jugarlo, lo he ganado dos veces, e hice final cuando se jugaba en tierra. Quiero hacerlo bien en pista cubierta, y para terminar el año un Masters 1.000 en París, que es lo positivo".