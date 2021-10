El escolta de la selección española Juan Carlos Navarro ha mostrado su satisfacción tras la victoria de España 86-64 Eslovenia y conseguir el pase a las semifinales del Eurobasket 2011, después de vencer a Eslovenia, y ha asegurado que el partido del viernes "será otra final".

El catalán, que se convirtió en el máximo anotador del choque con 26 puntos, ha explicado sentirse muy bien por "ayudar al equipo". "Me gusta ayudar y hay veces que estás más acertado que otras, y hoy he estado muy bien. Estamos en semifinales, que no es fácil y ya llevamos muchos años en 'semis'", ha dicho en declaraciones al terminar el encuentro.

En relación a lo que viene por delante, el jugador del Barcelona está convencido de que han dado un paso "muy importante". "Estamos en el camino de conseguir el primer objetivo que nos marcamos, que es estar en la final y en los Juegos", ha indicado la 'Bomba', quien fue preguntado por el partido del próximo viernes.

"Será otra final y el ambiente será impresionante", ha dicho Navarro. Aún así, también otorga posibilidades a los macedonios. "Les hemos visto jugar y lo hacen muy bien. Además, estuvieron a punto de ganar a Rusia. Sea quien sea el rival, daremos el máximo", ha finalizado.

Felipe Reyes: "Mientras juguemos nuestro baloncesto, el rival es lo menos importante" El pivot de la selección española de baloncesto Felipe Reyes se ha mostrado exultante después de que España haya logrado el pase a las semifinales del Eurobasket de Lituania tras vencer en cuartos de final a Eslovenia (86-64), y ha señalado, de cara al próximo compromiso, que si el cuadro de Scariolo está a su nivel "el rival es lo menos importante". "España está en el preolímpico. Tenemos plaza asegurada, pero lo importante es conseguir la plaza directa. Me da igual el rival en semifinales, mientras que juguemos nuestro baloncesto, el rival es lo menos importante", ha señalado el jugador madridista. Sobre la lesión de José Manuel Calderón, que tuvo que retirarse del encuentro en los últimos compases después de sufrir un pisotón en el tobillo, Reyes aseguró que el base de los Toronto Raptors "está bien" y se ha mostrado esperanzado de que pueda estar disponible para las semifinales. "Cuando el equipo contrario te hace algo tan feo como lo que le han hecho a José hace que te metas más en el partido. Pero Calderón está bien y esperemos que pueda preparar las semifinales, pero seguro que va a estar en semifinales porque eso es un partido muy importante", ha indicado. Finalmente y acerca del choque ante Eslovenia, el cordobés ha reconocido que aunque su equipo estuvo "flojo" en la primera parte, supo reaccionar en la segunda parte y ha demostrado "nivel". "Nos ha costado mucho entrar en el partido. El primer cuarto ha sido flojo en defensa y no nos entraban en ataque, en el segundo hemos reaccionado un poco. Pero en la segunda parte hemos sido el equipo que ha demostrado nivel y ha conseguido sacar todo esto adelante", ha concluido.